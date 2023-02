Az előrejelzések alapján ugyanis szombaton az ország szinte teljes területén minimum 70 km/órás széllökések várhatóak, ráadásul Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében még ettől is nagyobb, 90 km/órát is meghaladó erősségű szélre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

A fentiek miatt a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.

A havazással érintett vármegyékben a Magyar Közút folyamatosan végzi a megelőző síkosságmentesítési, majd a szükséges hóeltakarítási munkákat, míg az esetleges fakidőlések és ágleszakadások esetén a társhatóságokkal közösen dolgoznak majd a közútkezelő szakemberei a havaria helyzetek felszámolásán.