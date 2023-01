Rekordokat döntögetett az időjárás

- Az óév utolsó, és az újév első napjai rekordmeleg időjárást okozott nemcsak hazánkban, hanem Európa nagy részén is. Sorra dőltek meg az évszázados hőmérsékleti rekordok. Még olyan északi országokban, mint Lengyelország, Litvánia is megközelítette a hőmérséklet a 20 fokot, míg az ilyenkor a síelés Mekkájának számító Svájcban meghaladta ezt az értéket. A legmelegebbet Spanyolországban mérték, ahol 1 tized fok híján 25 fok volt árnyékban, ami nyári napnak minősülne, és még Hispániában is igen szokatlannak minősül ilyen tájt. Magyarországon szilveszter, újév napján, de még az ezt követő napokban is napi évszázados meleget mértek elsődlegesen az ország déli, délnyugati részein. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy 1 évvel korábban ugyanebben az időszakban hasonlóan meleg volt Európa nagy részén és akkor is sorjáztak a rekordmeleg értékek. A mostani időszakban az egy évvel korábban mért hőmérsékleteket is túlszárnyaltuk.

Mi okozza ezt?

- Ezt az extrémnek is nevezhető időjárási anomáliát az okozza, hogy Európa nagy részén úgynevezett zonális áramlás alakult ki az időjárásban. Ez azt jelenti, hogy a változékony időt okozó alacsony nyomású légköri képződmények, a ciklonok magasabb szélességeken, Észak Európában vonulnak nyugatról keletre átszelvén a kontinensünket. Ezen ciklonok áramlási zónájában előterükben dél felől, azaz Afrika irányából szubtrópusi eredetű, meleg, sőt extrém meleg levegőt szippantanak fel. Ez a meleg levegő árasztotta el Európa nagy részét, így hazánkat is. Ezen zonális áramlási kép az esetek többségében tartósan is fennmaradhat, akár 2-4 hétre is meghatározva az időjárás jellegét.

Tél vagy tavasz uralkodik majd inkább januárban?

- Amennyiben az előbb említett tényből indulunk ki és a jelenleg rendelkezésre álló hosszabb távú időjárási modellek előrejelzéseit megnézzük, akkor bizony a télszeretők ideje még nem jött el. Várhatóan a következő napokban, esetleg hetekben is inkább az átlagosnál enyhébb idő várható. Talán a rekordok mérséklődnek, kevésbé lesz meleg, mivel az említett ciklonok pályája valamivel délebbre helyeződik, de kisebb lehűlések, gyengébb éjszakai fagyokon kívül jelentősebb téli fordulat az elkövetkezendő 5-10 napban nem várható. Valamivel csapadékosabbra fordulhat időjárásunk, de havazás továbbra sem várható. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az időjárás előrejelezhetősége mindig hordoz magában bizonytalanságokat. A jelenlegi modell előrejelzésekből az látszik, hogy január közepénél hamarabb télies fordulat sem tágabb, sem szűkebb környezetünkben, így hazánkban, és megyénkben sem várható. De természetesen mindig az időjárásé az utolsó szó - összegzett a szakember.