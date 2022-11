A különféle időjárás-előrejelzési oldalakat és applikációkat böngészve az egyértelmű, hogy a következő napokban, csütörtököt követően többfokos lehűlés várható, de közben egy mediterrán ciklon is érkezik, ami nedves légtömegeket hoz magával. Abban azonban már megoszlik a meteorológusok véleménye, hogy a csapadék átválthat-e esetleg havazásba.

A koponyeg.hu oldal rövidtávú előrejelzése szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka már nulla fokra, vagy az alá is lehűlhet a levegő, hétfő hajnalban pedig mínusz 2 fok is lehet. Előrejelzésük szerint lesz csapadék: szórványosan eső, havas eső, a hegyekben esetleg már havazás.

Az időkép is hasonlóan jósol, szerintük sem várható érdemi havazás az előttünk álló néhány nap leghidegebb időszakában sem.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szöveges leírása alapján azonban a hegyekben előfordulhat minimális havazás. Mint írják: „Vasárnap összességében több helyen valószínű csapadék, nagyobb eséllyel a déli országrészben. Helyenként halmazállapotot válthat a csapadék." Hétfőre is hasonló időjárást várnak: Változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként zápor, a hegyekben hózápor kialakulhat.

Az okostelefonokon is gyakran használt accuweather.com időjárással foglalkozó oldal szerint november 21-én, azaz hétfőn 67 százalék a csapadék valószínűsége,e bből 2.5 milliméter lehet az eső, de 0,6 centiméternyi hó is eshet Székesfehérváron. A magasabban fekvő Bakonykúti esetében 88 százalékra teszik a csapadék esélyét, és 0.8 centiméternyi havat is várnak.

Egyelőre tehát a kilátások megvannak arra, hogy némi fehérség legyen úrrá a tájon, ám azért az elmúlt évek tapasztalata azt mondatja, nagyobb havazás csak az év legvégén vagy a január tájékán várható.