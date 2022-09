A többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délután főleg a keleti tájakon záporok is előfordulnak. Az északias szél élénk lesz. 14 és 19 fok között alakul a délutáni órák hőmérséklete. Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de a hidegfrontra érzékenyeknél a megfigyelések szerint az olyan általános tünetek - mint tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák - mellett várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. Korábbi műtétek és csonttörések helyén fájdalom alakulhat ki - írja a köpönyeg.hu.