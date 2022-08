Többfelé a 30 fokot is meghaladta a csúcshőmérséklet az elmúlt napokban, de most jön csak a java, akár 37 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála csütörtökön. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, pénteken 24 óráig tart a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás.

A hatóságok felhívják az emberek figyelmét, hogy a hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást.

További hasznos tanácsokat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weboldalán olvashatnak! Vigyázzunk egymásra!