Az augusztus 20-a utáni lehűlés lassan megszokottá válik, ahogy az is, hogy ez csapadékot is gyakran hoz magával. Idén azonban több napra nyúlik ez az esős idő, mert még szerdán is kaptunk belőle egy jókora adaggal. Akinek már elege volt a száraz, forró levegőből, most különösen örülhet ennek a nedves, hűvös időnek.