Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk napján erősen gomolyfelhős lesz az ég, és főleg az ország széles, középső sávjában várható ismétlődő zivatar, zápor. Felhőszakadások és jégesők is lehetnek. Nagy területen erősödik meg az északnyugati szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek. 25 és 35 fok között alakul a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu. Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.