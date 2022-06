Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de az arra érzékenyeknél melegfront jellegű tünetek, úgy mint fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. A borongós, fülledt, többfelé csapadékos idő leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. Erős lesz az UV sugárzás, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni. - írja a köpönyeg.hu.