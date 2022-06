A fent említett viharok nyomán, megkerestük Bán Balázs meteorológust, hogy foglalja össze a mögöttünk álló időszakot szakmai szemmel, illetve tekintsünk egy kicsit a jövőbe, hogy mennyire számíthatunk viharos időszakokra megyénkben az idei nyáron.

- Az év első felében a mezőgazdászok, kiskert tulajdonosok azért bosszankodhattak, mert alig hullott csapadék a földekre, terciákra. Már az elmúlt egy-két év, ha kisebb megszakításoktól eltekintünk, nagyon száraz volt. Több száz mm-nyi csapadékhiány halmozódott már fel az ország nagy részén. Csak időszakosan, átmeneti jelleggel hullott elegendő csapadék, amely időszakokat általában ismételt, akár hosszú ideig tartó száraz periódusok követtek. Aztán idén, június elején kinyíltak az ég csatornái több helyütt az országban, így szűkebb térségünkben is. Elsősorban a Dunántúlon hullott egy hét leforgása alatt, sok helyen akár havi átlagos csapadékmennyiséget is meghaladó eső. Ezzel nem is lett volna baj, azonban mintha a természet rövid idő alatt akarta volna bepótolni vaskos lemaradását. Hatalmas intenzitású záporok, zivatarok zúdultak le, rövid idő alatt víz alá temetve szántót, betont, mindent. Aki ezen meglepődik, annak tudnia kell, hogy hazánk éghajlatának egyik jellegzetessége, hogy a legtöbb csapadék átlagosan ilyenkor, nyár elején, június hónapban hullik. Ezt hívjuk medárdi esőknek. A népi időjóslás szerint, ha Medárd napján, június 8-án esik, akkor 40 napig esni fog. Természetesen ez a valóságban szerencsére nincs így, de a népi megfigyelés utal arra, hogy bizony ilyenkor gyakran csapadékos az időjárás. A megfigyelés meteorológiai alapja az, hogy ilyenkor, a legmagasabb évi napállás idején gyülemlik fel a legtöbb hő a légkörben. Ha pedig ez találkozik megfelelő nedvességi viszonyokkal, akkor bizony nagy az esélye, hogy kialakuljon intenzív zápor, vagy dörgéssel, villámlással kísért zivatar, akár jéggel kísérve, és rövid idő alatt lehulló, felhőszakadásszerű csapadékmennyiségekkel. Ilyen intenzív csapadékhullásokból hullott a megye jó részén, így Fehérvár környékén is június első hetében közel egyhavi csapadékmennyiség. Sőt Fehérvár környékén 60-80 mm-nyi eső volt, ami több, mint a legcsapadékosabbnak számító június havi átlag. Azóta viszont visszaállt a korábbi verkli, azaz ismételten szárazabb periódus köszöntött be, de a természet legalább fellélegezhetett egy kicsit, és üde zöld pompában köszönti legalább itt a Dunántúlon a várhatóan ismét forró nyarat. Amennyiben egy kicsit előre tekintünk, akkor azt látjuk a még viszonylag biztonsággal előrejelezhető egy-két hétben, hogy eleinte jelentősebb felmelegedés vár ránk a következő hét első felében, aztán már jelentősebb bizonytalanság mellett hidegfront hatására pár napig, akár jó pár fokos lehűlés válthatja a hőséget, és ez a hullámvasutazás kitarthat a hónap végéig. Aztán, hogy mit hoz a nyár második, egyben legforróbb hava, a július, még nem tudható biztosan. Ami viszont szinte biztosra kijelenthető, hogy nagy valószínűséggel lesznek benne hőhullámos időszakok, úgyhogy a nyaralók bizonyára kiélvezhetik ennek minden áldásos előnyét. A meleget nem kedvelőknek meg még kitartást, mert a tartós hőhullámok időszaka még csak most jön - összegzett a szakember.