Hófúvásra figyelmeztet a Magyar Közút – Az érintett térségekben utazás előtt mindenki tájékozódjon az útviszonyokról!

Országszerte változó intenzitással havazik hajnal óta, ezen kívül főleg a Dunántúl északi megyéiben, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viharos széllökések is várhatóak, melyek nyomán rövid időn belül hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. Erre elsősorban a magasabban fekvő területeken, leginkább a Dunántúli-középhegységben van esély. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is 12 órás váltott műszakokban, minden rendelkezésére álló emberi és gépi erőforrásával a hóeltakarítási munkákon fog dolgozni. Ugyanakkor a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a 0-24 órás munkavégzésük mellett is, amíg az erősebb széllökések nem csillapodnak, több útszakaszon időszakosan télies útviszonyok mellett közlekedhetnek majd az autósok, mivel a burkolatról letakarított havat a viharos szél percek alatt visszahordhatja az úttestre.

Hófúvások idején a hóeltakarítási munkák szó szerint szélmalomharcot jelentenek a közútkezelő szakembereinek, mivel az erős szél folyamatosan visszahordhatja a letakarított havat is a burkolatra. Ráadásul már 30–40 km/órás széllökések felett a hófogó rácsok is csak kisebb mértékben tudják tompítani a hóátfúvás kialakulását, mivel az erős szél nyomán azok is megtelnek hóval, ezért a friss havat is át tudja fújni rajtuk egy-egy erősebb széllökés. Így a burkolaton a hóeltakarítás után is szinte rögtön újra havas lehet a burkolat, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy nem mérséklődik. A hófúvással érintett területeken található közutas mérnökségeknél ezért a hómarókat már az éjszakai órákban beüzemelik, hogy szükség szerint azonnal el tudják kezdeni a beavatkozásokat. Az országos közutak mentén egyébként közel 416 kilométernyi szakaszon van telepített hóvédő erdősáv, míg több mint 494 kilométeren hófogó rácsokat helyeztek ki a szakemberek a téli üzemeltetési időszak kezdetétől, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hófúvásokban leginkább érintett utak mentén.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a következő napokban csak és kizárólag a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el. Utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon, az országos vagy megyei diszpécsereknél.

A folyamatos közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében előfordulhat, hogy biztonsági okokból egyes útszakaszokon a 7,5 tonnánál nehezebb járművek mozgását is korlátozzák majd, megelőzve az esetleges baleseteket és az azzal járó torlódásokat, hogy a közútkezelő gépei is folyamatosan tudjanak majd dolgozni.