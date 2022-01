A porvihar elöntötte a fél várost, a Maroshegyre nyomult: a focipályánál, áruházaknál volt a leglátványosabb – innen számos fotót is kaptunk olvasóinktól. Volt, aki a magasból készített felvételeket, ahogy a lakótelepek vagy éppen a családi házak felett süvít a por. Egyes szemtanúk szerint az M7-es autópályán is átsöpört, jelentősen megnehezítve a látást.

Maroshegy Forrás: Olvasó

Székesfehérvár Király sorForrás: Olvasó

Mindez komoly nehézséget okozott a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereinek és az önkéntes tűzoltóknak is. Az igazgatóság összefoglalója szerint csak vasárnap és csak Fejér megyében száz bejelentés érkezett a szélviharral összefüggésben. Megyeszerte utakra dőlt fák akadályozták ideiglenesen a gépjárműforgalmat. Az önkéntesek is mindenhol besegítettek a munkálatokba. Csak néhány példa a vasárnapi eseményekből:

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete például egy lakóházhoz sietett, ahol gyökerestől tépte ki a szél a hatalmas ezüstfenyőt és döntötte azt a lakóházra. Máshol az áramvezetékeket rongálta meg a vihar, egy lajoskomáromi lakó például azt mondta: olyan érzés kinézni is az ablakon, mintha a Marson lennénk. Enying és Mezőszilas között az úton pár méteres látótávolsággal kellett megküzdeniük a sofőröknek, de Középbogárdon is „kapaszkodniuk” kellett az embereknek, ha utcára mentek.

Forrás: E. Várkonyi Péter

A Velencei-tó felett a porviharban égi tüneményt fotóztak: szivárvány törte ugyanis meg a sűrű porfelhőket. Enying és Lepsény közt, a mezőgazdasági területekről hordta a szél a fagyott port az utakra, és aki naplementét akart látni-fotózni, az is csak homályos, porfelhős napot kaphatott el a vasárnap folyamán.

A katasztrófavédőknek tehát rengeteg dolguk akadt. Mint kiderült, az esetek egyharmadában épületek lemez- vagy cserépfedését kezdte meg a szél. A legtöbb beavatkozás Székesfehérváron és Dunaújvárosban, valamint a két megyei jogú város közelében történt. Ahogy azt megírtuk, Székesfehérváron, a Tóvárosi lakónegyedben egy négyemeletes társasház tetőszigetelését tépte fel a szél, a hungarocell táblák és a zsindelyfedés a parkolóba és a játszótérre zuhant, egy elsodort darab pedig a lépcsőház ablakát is betörte.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A katasztróvavédelem tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában egy több emeletes irodaház tetejének lemezfedését is felszakította a szél, amelyet a tűzoltók elektromos gyorsvágóval távolítottak el. Dunaújvárosban egy általános iskola lapos tetejének szigetelése rongálódott meg ötven négyzetméteren, és a szél több társasház tetőszigetelését és lemezfedését szakította fel. Úgy tudjuk mindemellett, hogy magánházak tetőszerkezeteit is kikezdte a vihar, több településen is aggódtak az emberek az épületeikért. A viharkárokat egész nap, címről címre haladva számolták fel a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Ami öröm az ürümben, hogy személyi sérülés egyik helyszínen sem történt.

Az E.on-nak sem lehetett sokkal kevesebb dolga vasárnap: számos bejelentés érkezett arról, hogy károkat okozott a vihar a vezetékekben. Ez néhol fizikai károkat jelentett, máshol áramkimaradásokat okozott. Erről bővebben ide kattintva olvashatnak!