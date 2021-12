Az elmúlt évek nem azzal teltek karácsonykor, hogy gyermekek hógolyó csatát vívtak a kertben, vagy a téren két ünnepi étkezés között. Az utcai hómunkásoknak sem kellett elhagyniuk a családi otthont annak okán, hogy megtisztítsák a lehulló égi áldástól a közterületeket. Ennek az az oka, hogy bizony az elmúlt évtizedben, egyetlen alkalommal sem volt hó a környékünkön. Még az ország hegyvidéki területein is ritka vendégnek számított a hópaplan. A jelenlegi előrejelzések az idén is azt mutatják, hogy most sem szakad meg ez a sor - kezdi sorait a szakember.

Hónak az esélye mostanra szinte a nullára csökkent az ország legnagyobb részén. Csupán ÉK Magyarországon van némi esély kisebb havazásra, havas esőre, de az is csupán 24-én, és másnapra az is elolvad a menetrendszerűen megérkező enyhülés hatására. A hét közepére jellemző hidegebb, főként éjszakánként fagyos levegőt pont karácsonytól, térségünkben már 24-től felváltja a déli áramlás, amivel jelentősen enyhébb levegő érkezik az országba. Emiatt még az éjszakák is úgy megenyhülnek, hogy a fagyok is tovaszállnak az ünnepek idejére. Gyenge fagyra csupán szenteste napjának reggelén számíthatunk, de utána már megérkezik a szinte melegnek is mondható levegő - folytatja.

A déli szél megélénkül és már 24-én napközben +5 +7 fok lehet, ami a két karácsonyi ünnepnapon akár +10+15 fok közé is emelkedhet. Emellé egyre inkább megjelennek a felhők is, és eleinte csak szórványosan, majd várhatóan 26-tól már jelentősebb eséllyel alakulhatnak ki esők, záporok is a megyében. A jelenlegi modellszámítások még bizonytalan távlati időjárást mutatnak, de van esélye annak, hogy a két ünnep között megérkezzen az az időjárás is, amelyet annyira várunk már a karácsonyi ünnepekre, azaz a hó és a hideg. Érdemes figyelni a későbbiekben is az előrejelzéseket - zárja sorait Bán Balázs.