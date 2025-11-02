Fontos változások, amelyről minden OTP SZÉP-kártyásnak tudnia kell

Az OTP Bank már minden SZÉP-kártya birtokos számára automatikusan létrehozott egy virtuális SZÉP-kártyát, amely hozzáadható a Google Wallethez és az Apple Wallethez. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonnal vagy okosórával fizessünk a POS-termináloknál, érintéssel – a plasztikkártya megtartása mellett.

Fontos változások, melyekről minden SZÉP-kártya birtokosnak tudnia kell

Fotó: shutterstock.com

Rekordösszegű költés tapasztalható a SZÉP-kártya felhasználók körében

2025 első kilenc hónapjában az OTP SZÉP-kártyás ügyfelek több mint 300 milliárd forintot használtak fel, közel 50 millió tranzakció mellett – számolt be a teol.hu.

Fontos határidő: lejárt a SZÉP-kártya díjmentes időszaka

Korábban beszámoltunk arról, hogy 2024. szeptember 20. után a fel nem használt SZÉP-kártya egyenleg 15% egyszeri díjjal terhelhető. Ez idén a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, de el nem költött összegekre vonatkozik.