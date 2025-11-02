2 órája
Fontos változások, amelyről minden OTP SZÉP-kártyásnak tudnia kell
Friss változások, melyek minden kártyatulajdonost érintenek. Az OTP SZÉP-kártya használata és felhasználási lehetőségei is jelentősen megváltozik, emellett azonban a díjmentessége is megszűnik.
Az OTP Bank már minden SZÉP-kártya birtokos számára automatikusan létrehozott egy virtuális SZÉP-kártyát, amely hozzáadható a Google Wallethez és az Apple Wallethez. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonnal vagy okosórával fizessünk a POS-termináloknál, érintéssel – a plasztikkártya megtartása mellett.
Rekordösszegű költés tapasztalható a SZÉP-kártya felhasználók körében
2025 első kilenc hónapjában az OTP SZÉP-kártyás ügyfelek több mint 300 milliárd forintot használtak fel, közel 50 millió tranzakció mellett – számolt be a teol.hu.
Fontos határidő: lejárt a SZÉP-kártya díjmentes időszaka
Korábban beszámoltunk arról, hogy 2024. szeptember 20. után a fel nem használt SZÉP-kártya egyenleg 15% egyszeri díjjal terhelhető. Ez idén a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, de el nem költött összegekre vonatkozik.
Fontos szabályok:
- Egy adott összegre csak egyszer vethető ki díj.
- A 2025. szeptember 20. előtt érkező új feltöltések 2026. szeptember 20-ig használhatók fel díjmentesen.
- Ha a munkáltató csak pár nappal később utalja, a díjmentes időszak akár fél évvel is meghosszabbodhat.
Ismét vehetünk hideg élelmiszert a SZÉP-kártyával
A kormány döntése alapján 2025. december 1. és 2026. április 30. között a SZÉP-kártya ismét alkalmas lesz hideg élelmiszer vásárlására az üzletekben. Ez sokak számára jelent könnyebbséget a téli időszakban. Erről egy korábbi cikkünkben írtunk részletesen.
SZÉP-kártya: hatalmas könnyítést jelentett be a kormány decembertől
