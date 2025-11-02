november 2., vasárnap

Kártya használat

2 órája

Fontos változások, amelyről minden OTP SZÉP-kártyásnak tudnia kell

Címkék#Google Wallet#élelmiszer#SZÉP-kártya#OTP Bank

Friss változások, melyek minden kártyatulajdonost érintenek. Az OTP SZÉP-kártya használata és felhasználási lehetőségei is jelentősen megváltozik, emellett azonban a díjmentessége is megszűnik.

Feol.hu

Az OTP Bank már minden SZÉP-kártya birtokos számára automatikusan létrehozott egy virtuális SZÉP-kártyát, amely hozzáadható a Google Wallethez és az Apple Wallethez. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonnal vagy okosórával fizessünk a POS-termináloknál, érintéssel – a plasztikkártya megtartása mellett.

SZÉP-kártya
Fontos változások, melyekről minden SZÉP-kártya birtokosnak tudnia kell
Fotó: shutterstock.com

Rekordösszegű költés tapasztalható a SZÉP-kártya felhasználók körében

2025 első kilenc hónapjában az OTP SZÉP-kártyás ügyfelek több mint 300 milliárd forintot használtak fel, közel 50 millió tranzakció mellett – számolt be a teol.hu.

Fontos határidő: lejárt a SZÉP-kártya díjmentes időszaka

Korábban beszámoltunk arról, hogy 2024. szeptember 20. után a fel nem használt SZÉP-kártya egyenleg 15% egyszeri díjjal terhelhető. Ez idén a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, de el nem költött összegekre vonatkozik.

Fontos szabályok:

  • Egy adott összegre csak egyszer vethető ki díj.
  • A 2025. szeptember 20. előtt érkező új feltöltések 2026. szeptember 20-ig használhatók fel díjmentesen.
  • Ha a munkáltató csak pár nappal később utalja, a díjmentes időszak akár fél évvel is meghosszabbodhat.

Ismét vehetünk hideg élelmiszert a SZÉP-kártyával

A kormány döntése alapján 2025. december 1. és 2026. április 30. között a SZÉP-kártya ismét alkalmas lesz hideg élelmiszer vásárlására az üzletekben. Ez sokak számára jelent könnyebbséget a téli időszakban. Erről egy korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

