november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

1 órája

Leállás az OTP Banknál – minden ügyfelet érint a bejelentés!

Címkék#közlemény#OTP Internetbank#OTP Bank

OTP-s ügyfelek, figyelem! Az OTP Bank szolgáltatásai hamarosan leállnak – mutatjuk, mire kell figyelni!

Feol.hu

Fontos közleményt adott ki az OTP Bank, amely sok ügyfelet érint. Az OTP Bank tájékoztatása szerint tervezett karbantartás és fejlesztés miatt az OTP Bank szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők november 8-án 22:00 órától egészen november 9-én hajnali 1:50-ig.

OTP Bank
OTP Bank: több szolgáltatás is szünetel majd egy időre!
Forrás: FMH-archív

Az OTP Bank leállása idején több népszerű szolgáltatás is szünetelni fog

Az OTP Bank ügyfelei ebben az időszakban nem tudják majd használni:

  • az OTP Internetbankot és a mobilbankot,
  • az eBIZ szolgáltatást,
  • az Electra rendszert,
  • a SmartBróker alkalmazást,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal történő internetes fizetések jóváhagyását,
  • valamint az online termékigényléseket (például folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu