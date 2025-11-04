Figyelem!
1 órája
Leállás az OTP Banknál – minden ügyfelet érint a bejelentés!
OTP-s ügyfelek, figyelem! Az OTP Bank szolgáltatásai hamarosan leállnak – mutatjuk, mire kell figyelni!
Fontos közleményt adott ki az OTP Bank, amely sok ügyfelet érint. Az OTP Bank tájékoztatása szerint tervezett karbantartás és fejlesztés miatt az OTP Bank szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők november 8-án 22:00 órától egészen november 9-én hajnali 1:50-ig.
Az OTP Bank leállása idején több népszerű szolgáltatás is szünetelni fog
Az OTP Bank ügyfelei ebben az időszakban nem tudják majd használni:
- az OTP Internetbankot és a mobilbankot,
- az eBIZ szolgáltatást,
- az Electra rendszert,
- a SmartBróker alkalmazást,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal történő internetes fizetések jóváhagyását,
- valamint az online termékigényléseket (például folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
