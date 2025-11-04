Leállás az OTP Banknál – minden ügyfelet érint a bejelentés!

Fontos közleményt adott ki az OTP Bank, amely sok ügyfelet érint. Az OTP Bank tájékoztatása szerint tervezett karbantartás és fejlesztés miatt az OTP Bank szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők november 8-án 22:00 órától egészen november 9-én hajnali 1:50-ig.

OTP Bank: több szolgáltatás is szünetel majd egy időre!

Forrás: FMH-archív

Az OTP Bank leállása idején több népszerű szolgáltatás is szünetelni fog

Az OTP Bank ügyfelei ebben az időszakban nem tudják majd használni: