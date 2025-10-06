19 perce
Vidéki Otthonfelújítási Program és hárommillió forint
A családok lakhatási körülményeinek javulását, illetve a vidéki lakásállomány megújulását tűzte ki célul a kormány. A Vidéki Otthonfelújítási Program segítségével akár 3 millió forintot is igényelhetnek azok, akik fejleszteni kívánják otthonukat. Balinka község lakossága is érdeklődik.
Mecséren és Balinkán egyaránt érdeklődnek a Vidéki Otthonfelújítási Program iránt
Még 2024-ben rendeletet hozott a Magyar Kormány arról, hogy a kistelepüléseken élő családok lakhatási körülményeinek javítása, a vidéki lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatást nyújt a Vidéki Otthonfelújítási Program segítségével.
Hárommillió forintot is kaphatunk
Legfeljebb 3 millió forint összegű támogatás igénybevételére van lehetőség, melynek feltételeit a 2025. január 1-jével hatályos rendelet szabályozza, ugyanakkor 2025. március 26. napjától már nem csak a legalább egy gyermeket nevelők igényelhetik a vissza nem térítendő állami támogatást, hanem azok is, akik nyugellátásban részesülnek, a folyósítás szüneteltetése esetén is.
A nyugellátások fajtái
- Öregségi nyugdíj
- Özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően
- Rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően
- Rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően
- Korhatár előtti ellátás
- Szolgálati járandóság
- Átmeneti bányászjáradék
- Táncművészeti életjáradék
- Öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)
- Rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)
- Nyugdíj (Egyházi jogi személytől)
- Öregségi járadék (Egyházi jogi személytől)
- Munkaképtelenségi járadék (Egyházi jogi személytől)
Vidéki Otthonfelújítási Program részletei
További információk az Államkincstár honlapján találhatók, és akik szeretnék igényelni a lehetőséget, azok a „Letölthető dokumentumok” linkre kattintva megkezdhetik a regisztrációt. Információt, illetve további részleteket a államkincstár.hu-n találhatunk.
Balinka és Mecsér is csatlakozik
A két településrészből, Mecsérből és Balinkából álló Fejér megyei Balinka község lakossága is érdeklődik a Vidéki Otthonfelújítási Program iránt.
– Mivel mi is 5 ezer fő alatti település vagyunk ezért itt is érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ami nagyon sok otthonban jelentősen tudná csökkenteni a fűtésszámlát. A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében nagyon sokfajta fűtéskorszerűsítést el lehet végezni, és a fejlesztés teljes költségének csak az 50 százalékát kell a tulajdonosnak kifizetni. Beszélhetünk itt új kazánról, légkondicionálóról, esetleg kandallóról, de akár nyílászárócseréről is. Meg kell felelni néhány kritériumnak, de ha valaki nem merítette ki az előző 6 millió forintos támogatást, az ne hagyja elveszni ezt a lehetőséget! Nyugdíjasok is jelentkezhetnek vagy családok, ahol van legalább egy 25 év alatti gyermek – olvasható a Mecsér Közösségi Tér Facebook oldalán.