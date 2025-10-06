Vidéki Otthonfelújítási Program és hárommillió forint

Még 2024-ben rendeletet hozott a Magyar Kormány arról, hogy a kistelepüléseken élő családok lakhatási körülményeinek javítása, a vidéki lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatást nyújt a Vidéki Otthonfelújítási Program segítségével.

Mecséren és Balinkán egyaránt érdeklődnek a Vidéki Otthonfelújítási Program iránt

Fotó: FMH-archív / NZP

Hárommillió forintot is kaphatunk

Legfeljebb 3 millió forint összegű támogatás igénybevételére van lehetőség, melynek feltételeit a 2025. január 1-jével hatályos rendelet szabályozza, ugyanakkor 2025. március 26. napjától már nem csak a legalább egy gyermeket nevelők igényelhetik a vissza nem térítendő állami támogatást, hanem azok is, akik nyugellátásban részesülnek, a folyósítás szüneteltetése esetén is.

A nyugellátások fajtái

Öregségi nyugdíj

Özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően

Rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően

Rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően

Korhatár előtti ellátás

Szolgálati járandóság

Átmeneti bányászjáradék

Táncművészeti életjáradék

Öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)

Rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás)

Nyugdíj (Egyházi jogi személytől)

Öregségi járadék (Egyházi jogi személytől)

Munkaképtelenségi járadék (Egyházi jogi személytől)

Vidéki Otthonfelújítási Program részletei

További információk az Államkincstár honlapján találhatók, és akik szeretnék igényelni a lehetőséget, azok a „Letölthető dokumentumok” linkre kattintva megkezdhetik a regisztrációt. Információt, illetve további részleteket a államkincstár.hu-n találhatunk.

Balinka és Mecsér is csatlakozik

A két településrészből, Mecsérből és Balinkából álló Fejér megyei Balinka község lakossága is érdeklődik a Vidéki Otthonfelújítási Program iránt.

– Mivel mi is 5 ezer fő alatti település vagyunk ezért itt is érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ami nagyon sok otthonban jelentősen tudná csökkenteni a fűtésszámlát. A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében nagyon sokfajta fűtéskorszerűsítést el lehet végezni, és a fejlesztés teljes költségének csak az 50 százalékát kell a tulajdonosnak kifizetni. Beszélhetünk itt új kazánról, légkondicionálóról, esetleg kandallóról, de akár nyílászárócseréről is. Meg kell felelni néhány kritériumnak, de ha valaki nem merítette ki az előző 6 millió forintos támogatást, az ne hagyja elveszni ezt a lehetőséget! Nyugdíjasok is jelentkezhetnek vagy családok, ahol van legalább egy 25 év alatti gyermek – olvasható a Mecsér Közösségi Tér Facebook oldalán.