Folytatódik a Fejér vármegyei nagyvállalat felszámolása

A Duna Furnace Dunai Vasmű, továbbra is felszámolás alatt marad, de működő egységként történő értékesítésére nem kerül sor. A júniusban indított folyamat eredménytelennek bizonyult, a felszámoló szerint nem volt reális esély arra, hogy érvényes ajánlat érkezzen, és olyan befektető álljon elő, aki a gyár működését folytatni tudta volna. Ezért a részvételi felhívás érvénytelenné vált, új pályázatot nem írnak ki, a befizetett biztosítékokat pedig visszautalják az érdeklődőknek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szakértők szerint a vasmű eszközeit külön értékesíthetik

Szakértők szerint a következő hónapokban inkább a cég vagyonának egyes elemei – ingatlanok, ipari berendezések, eszközök – kerülhetnek külön értékesítésre. Ez ugyan logikus folytatása lehet az eljárásnak, de hivatalosan nem szerepel a végzésben, inkább a felszámolási gyakorlatból vezethető le.