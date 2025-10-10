október 10., péntek

Folytatódik a Fejér vármegyei nagyvállalat felszámolása

Címkék#felszámolási eljárás#Dunaferr#dunai vasmű#Dunaújváros

A Fővárosi Törvényszék határozata nyomán lezárult a Duna Furnace értékesítési folyamata. A Cégközlönyben megjelent közlemény szerint a kijelölt felszámoló, a Capital Inkom Kft. úgy ítélte meg, hogy a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) eladása várhatóan nem vezetett volna eredményre, ezért az eljárás megszüntetéséről döntött.

Feol.hu

A Duna Furnace Dunai Vasmű, továbbra is felszámolás alatt marad, de működő egységként történő értékesítésére nem kerül sor. A júniusban indított folyamat eredménytelennek bizonyult, a felszámoló szerint nem volt reális esély arra, hogy érvényes ajánlat érkezzen, és olyan befektető álljon elő, aki a gyár működését folytatni tudta volna. Ezért a részvételi felhívás érvénytelenné vált, új pályázatot nem írnak ki, a befizetett biztosítékokat pedig visszautalják az érdeklődőknek.

vasmű
A felszámoló szerint nem volt reális ajánlat a vasműre
Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szakértők szerint a vasmű eszközeit külön értékesíthetik

Szakértők szerint a következő hónapokban inkább a cég vagyonának egyes elemei – ingatlanok, ipari berendezések, eszközök – kerülhetnek külön értékesítésre. Ez ugyan logikus folytatása lehet az eljárásnak, de hivatalosan nem szerepel a végzésben, inkább a felszámolási gyakorlatból vezethető le.

A történet azért figyelemre méltó, mert egykor az ország ipari szimbólumának számító vasmű sorsáról van szó, amelynek jövője most végképp bizonytalanná vált. A duol.hu cikke részletesen bemutatja, miért állt le az értékesítési folyamat, hogyan zajlik a felszámolás, és milyen lehetőségek maradtak még az egykor meghatározó üzem számára. 

 

