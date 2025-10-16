Új munkahelyeket adó gyártócsarnokot adtak át

Szalagátvágással, koccintással, tapssal és kézfogással ünnepelték a Déli Vasút utcában az SQ Trade Kft. teljesen új csarnokának átadását. Mint kiderült, a cégnek összesen 347 különböző terméke van, és az új épület a gyártás minden energiaigényét meg tudja teremteni.

Ott voltak a legnagyobb partnerek is

– Mi egy székesfehérvári családi vállalkozás vagyunk és harminc éve gyártunk csomagoló anyagot. Az egész vállalkozás a feleségem, a lányaim és az én tulajdonomban van és önerőből, így harminc év után eljutottunk oda, hogy tudtunk egy saját gyártó bázist építeni. Cégünk csak autóipari beszállítással foglalkozik, és itt vannak a csarnokavatón a legnagyobb vevőink is – mondta Horváth András, az SQ Trade Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Semmilyen külső energiát nem használnak

Mint megtudtuk, a most átadott csarnok 21. századi, teljesen korszerű épület és a gyártás folyamán semmilyen külső energiát nem használnak, napelemekkel látják el a teljes energiaigényüket és nincs káros anyag kibocsájtás sem. Emellett a gyártás és a csomagolás során keletkező összes hulladékot 100 százalékban újrahasznosítják.

Az új csarnok által történt munkaerőpiaci bővítés is, és bár az elmondottak alapján nagyon nehéz Székesfehérváron jó munkaerőt találni, mert nagy rá a kereslet, de az utóbbi hetekben Az SQ Trade-nek sikerült sikerült, így három fővel bővült a létszámuk.