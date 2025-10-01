1 órája
Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja
Körbejártuk, a Székesfehérvári Városi Piac minden egyes standját, hogy feltérképezzük, mi is az a termék, ami a leginkább vonzza most a vásárlókat a csarnokba. Már az automata ajtón való belépés előtt lehetett tudni, hogy a sütőtök lesz a hét befutója, így leginkább ennek az árát és kínálatát figyeltük.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Itt van az ősz, és itt van újra a klasszikus őszi termények ideje is a Székesfehérvári Városi Piacon. A szilva már a múlté, és lassan érkeznek a szebbnél szebb, mosolygó őszi almák a standokra, de ami leginkább vonzza a vevőket, az nem más, mint a sütőtök.
Most jött el a sütőtök ideje
Már az utcán lehetett tudni, mi az első októberi piacnap legnagyobb sztárja, ugyanis sokan jöttek-mentek az utcán úgy, hogy egy sütőtök volt a kezükben, hónuk alatt, vagy éppen a füles kosárban. Azonban más klasszikus őszi termések is csábítják a vevőket, például a szőlő. A nagy szemű kék és fehér csemegeszőlő ára elég nagy szórást mutat, fajtától függetlenül, ugyanis 1 kg csemegeszőlő 1000 és 1200 forint között között kapható ezen a szerdán. Akik nem akarnak vagy nem tudnak ennyit áldozni erre az egészséges gyümölcsre, azok is találnak maguknak valót, ugyanis találtunk rendkívül szép, hamvas borszőlőt is egyik-másik standon. A Merlot fajtájú szőlő ára csupán 500 forint kilónként.
Mindenféle és mindenfajta tök
Mivel az egyik legnagyobb kereslet most a tök iránt van, nem csak egy-egy termesztőnél találunk ilyen őszi csemegét, hanem a piac szinte valamennyi üzletében és szinte az összes standján is. Közülük ez alkalommal kiemelkedett egy stand, ahol a kabakosok szinte minden fajtája képviseltette magát. Volt ott főzőtök, sütőtök, cukkini, sőt csillagtök, illetve patisszon is. Kolbász tököt az egész piacon nem találtunk, pedig az több szempontból is különleges tagja a kabakosok csoportjának.
A tökfélék fellelhető fajtái és árai a piacon
- főzőtök 300-350 Ft (a hozzá való, elmaradhatatlan kapor 300 Ft/köteg)
- sütőtök 300-400 Ft
- patisszon 500 Ft
- cukkini 300 Ft
Hamarosan érkezik a nagyágyú is
Most elsősorban a sonkatök a menő, azt viszik, mint a cukrot, és nem véletlen, ugyanis kellemes az íze és jó esetben igen magas a cukortartalma is. Ha mégsem volna az, érdemes sütés előtt mézzel kenegetni. Attól nem csak édesebb lesz, de a látványa is sokkal csalogatóbb. Sokféle sütőtök fellelhető a termesztőknél, illetve a nagyobb áruházak polcain, így a sonkatök, vagy kanadai sütőtök mellett beszerezhető például a pirosas-narancs színű és rendkívül édes, aromás ízű hokkaidó tök is, ami japán hangzású neve ellenére amerikai fajta, és érdemes felkutatni a hosszúkás, narancssárga muskát sütőtököt is. A sütőtökök nagyágyúja azonban a néha még fűrészt is igénylő, akár 4-8 kg közötti tömeget is elérő Nagydobosi fajta, illetve fajtakör, mely kemény, sötétszürke héjával, és hosszan eltartható szerkezetével sokáig lehet kedvence a fogyasztóknak. Ennek kistestvére a Kiszombori sütőtök, ami a Nagydobosi fajtánál kisebb, a szürke héja is világosabb és hamarabb érik. A Nagydobosi fajtakör egyedei azonban még kint vannak a földeken, és várják a hűvös hajnalok édes csókját, vagyis azt, hogy a tököt megcsípje a dér. Ha ez megtörténik, akkor ezen tökfélék kiváló ízűek lesznek és egészen sokáig lehet őket árusítani, illetve tárolni.
Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárjaFotók: Nagy Norbert / FMH
A Nagydobosit darabolni kell
A sonkatök egy viszonylag korai fajta, rengeteg kiváló recept van hozzá, és egyre elterjedtebb, ugyanis a jellegzetesen megnyúlt alakú, narancssárga héjú tökfélének sokkal édesebb és lédúsabb a húsa. Ugyanakkor ez a végzete is, hiszen ilyen éppen ezen tulajdonságai miatt hamarabb romlik, így sokáig nem tárolható.
– Eddig leginkább a főzőtök és a cukkini ment, de most már inkább mindenki a sütőtököt keresi. Igazából ez minden évben így van, hogy szeptemberben a sonkatököt keresik a vevők, egészen október végéig. November elején aztán megjelenik majd a mi standunkon is a Nagydobosi sütőtök. Azt egyre kevesebben keresik, és mivel óriási, ezért el kell fűrésszel vágni és a szeleteket befóliázni. A Nagydobosiból néha 10 kilósak is vannak, azt haza sem tudják vinni. A kisebb sonkatök esetében a tömeg 3 kiló, vagy még annyi sem, azt könnyebb hazavinni.
A legtovább eltartható tök
Van egy másik fajta is, annak az a neve, hogy Matilda. Azt január közepétől áruljuk, és tavaly egészen húsvét utánig vitték. Az nem annyira narancs színű, inkább mogyoró árnyalatú, és kicsit világosabb. A sonkatök viszont nem tartható el sokáig. Ezt azt jelenti, hogy legtöbbször az újév napját már nem éri meg egyik példány sem – mondta elkérdésünkre a legtöbb tökfélét termesztő, illetve árusító, Dunaföldvárról érkezett Német Család feje, akinél érdeklődtünk a legnagyobb, ám ehetetlen tök iránt is. Az őstermelő elmondta, hogy a halloween tök étkezésre nem való, az csak dísz. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy azzal is jelentkeznek a piacon, de majd csak az ünnepkör előtti héten.