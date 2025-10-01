Itt van az ősz, és itt van újra a klasszikus őszi termények ideje is a Székesfehérvári Városi Piacon. A szilva már a múlté, és lassan érkeznek a szebbnél szebb, mosolygó őszi almák a standokra, de ami leginkább vonzza a vevőket, az nem más, mint a sütőtök.

Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Most jött el a sütőtök ideje

Már az utcán lehetett tudni, mi az első októberi piacnap legnagyobb sztárja, ugyanis sokan jöttek-mentek az utcán úgy, hogy egy sütőtök volt a kezükben, hónuk alatt, vagy éppen a füles kosárban. Azonban más klasszikus őszi termések is csábítják a vevőket, például a szőlő. A nagy szemű kék és fehér csemegeszőlő ára elég nagy szórást mutat, fajtától függetlenül, ugyanis 1 kg csemegeszőlő 1000 és 1200 forint között között kapható ezen a szerdán. Akik nem akarnak vagy nem tudnak ennyit áldozni erre az egészséges gyümölcsre, azok is találnak maguknak valót, ugyanis találtunk rendkívül szép, hamvas borszőlőt is egyik-másik standon. A Merlot fajtájú szőlő ára csupán 500 forint kilónként.

Mindenféle és mindenfajta tök

Mivel az egyik legnagyobb kereslet most a tök iránt van, nem csak egy-egy termesztőnél találunk ilyen őszi csemegét, hanem a piac szinte valamennyi üzletében és szinte az összes standján is. Közülük ez alkalommal kiemelkedett egy stand, ahol a kabakosok szinte minden fajtája képviseltette magát. Volt ott főzőtök, sütőtök, cukkini, sőt csillagtök, illetve patisszon is. Kolbász tököt az egész piacon nem találtunk, pedig az több szempontból is különleges tagja a kabakosok csoportjának.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tökfélék fellelhető fajtái és árai a piacon

főzőtök 300-350 Ft (a hozzá való, elmaradhatatlan kapor 300 Ft/köteg)

sütőtök 300-400 Ft

patisszon 500 Ft

cukkini 300 Ft

Hamarosan érkezik a nagyágyú is

Most elsősorban a sonkatök a menő, azt viszik, mint a cukrot, és nem véletlen, ugyanis kellemes az íze és jó esetben igen magas a cukortartalma is. Ha mégsem volna az, érdemes sütés előtt mézzel kenegetni. Attól nem csak édesebb lesz, de a látványa is sokkal csalogatóbb. Sokféle sütőtök fellelhető a termesztőknél, illetve a nagyobb áruházak polcain, így a sonkatök, vagy kanadai sütőtök mellett beszerezhető például a pirosas-narancs színű és rendkívül édes, aromás ízű hokkaidó tök is, ami japán hangzású neve ellenére amerikai fajta, és érdemes felkutatni a hosszúkás, narancssárga muskát sütőtököt is. A sütőtökök nagyágyúja azonban a néha még fűrészt is igénylő, akár 4-8 kg közötti tömeget is elérő Nagydobosi fajta, illetve fajtakör, mely kemény, sötétszürke héjával, és hosszan eltartható szerkezetével sokáig lehet kedvence a fogyasztóknak. Ennek kistestvére a Kiszombori sütőtök, ami a Nagydobosi fajtánál kisebb, a szürke héja is világosabb és hamarabb érik. A Nagydobosi fajtakör egyedei azonban még kint vannak a földeken, és várják a hűvös hajnalok édes csókját, vagyis azt, hogy a tököt megcsípje a dér. Ha ez megtörténik, akkor ezen tökfélék kiváló ízűek lesznek és egészen sokáig lehet őket árusítani, illetve tárolni.