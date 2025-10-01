október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Most indul a szezon

1 órája

Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja

Címkék#városi piac#kapor#nagydobosi fajtakör#sütőtök#cukkini

Körbejártuk, a Székesfehérvári Városi Piac minden egyes standját, hogy feltérképezzük, mi is az a termék, ami a leginkább vonzza most a vásárlókat a csarnokba. Már az automata ajtón való belépés előtt lehetett tudni, hogy a sütőtök lesz a hét befutója, így leginkább ennek az árát és kínálatát figyeltük.

Palocsai Jenő
Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Itt van az ősz, és itt van újra a klasszikus őszi termények ideje is a Székesfehérvári Városi Piacon. A szilva már a múlté, és lassan érkeznek a szebbnél szebb, mosolygó őszi almák a standokra, de ami leginkább vonzza a vevőket, az nem más, mint a sütőtök.

sütőtök
Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Most jött el a sütőtök ideje

Már az utcán lehetett tudni, mi az első októberi piacnap legnagyobb sztárja, ugyanis sokan jöttek-mentek az utcán úgy, hogy egy sütőtök volt a kezükben, hónuk alatt, vagy éppen a füles kosárban. Azonban más klasszikus őszi termések is csábítják a vevőket, például a szőlő. A nagy szemű kék és fehér csemegeszőlő ára elég nagy szórást mutat, fajtától függetlenül, ugyanis 1 kg csemegeszőlő 1000 és 1200 forint között között kapható ezen a szerdán. Akik nem akarnak vagy nem tudnak ennyit áldozni erre az egészséges gyümölcsre, azok is találnak maguknak valót, ugyanis találtunk rendkívül szép, hamvas borszőlőt is egyik-másik standon. A Merlot fajtájú szőlő ára csupán 500 forint kilónként.

Mindenféle és mindenfajta tök

Mivel az egyik legnagyobb kereslet most a tök iránt van, nem csak egy-egy termesztőnél találunk ilyen őszi csemegét, hanem a piac szinte valamennyi üzletében és szinte az összes standján is. Közülük ez alkalommal kiemelkedett egy stand, ahol a kabakosok szinte minden fajtája képviseltette magát. Volt ott főzőtök, sütőtök, cukkini, sőt csillagtök, illetve patisszon is. Kolbász tököt az egész piacon nem találtunk, pedig az több szempontból is különleges tagja a kabakosok csoportjának.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tökfélék fellelhető fajtái és árai a piacon

  • főzőtök 300-350 Ft (a hozzá való, elmaradhatatlan kapor 300 Ft/köteg)
  • sütőtök 300-400 Ft
  • patisszon 500 Ft
  • cukkini 300 Ft

Hamarosan érkezik a nagyágyú is

Most elsősorban a sonkatök a menő, azt viszik, mint a cukrot, és nem véletlen, ugyanis kellemes az íze és jó esetben igen magas a cukortartalma is. Ha mégsem volna az, érdemes sütés előtt mézzel kenegetni. Attól nem csak édesebb lesz, de a látványa is sokkal csalogatóbb. Sokféle sütőtök fellelhető a termesztőknél, illetve a nagyobb áruházak polcain, így a sonkatök, vagy kanadai sütőtök mellett beszerezhető például a pirosas-narancs színű és rendkívül édes, aromás ízű hokkaidó tök is, ami japán hangzású neve ellenére amerikai fajta, és érdemes felkutatni a hosszúkás, narancssárga muskát sütőtököt is. A sütőtökök nagyágyúja azonban a néha még fűrészt is igénylő, akár 4-8 kg közötti tömeget is elérő Nagydobosi fajta, illetve fajtakör, mely kemény, sötétszürke héjával, és hosszan eltartható szerkezetével sokáig lehet kedvence a fogyasztóknak. Ennek kistestvére a Kiszombori sütőtök, ami a Nagydobosi fajtánál kisebb, a szürke héja is világosabb és hamarabb érik. A Nagydobosi fajtakör egyedei azonban még kint vannak a földeken, és várják a hűvös hajnalok édes csókját, vagyis azt, hogy a tököt megcsípje a dér. Ha ez megtörténik, akkor ezen tökfélék kiváló ízűek lesznek és egészen sokáig lehet őket árusítani, illetve tárolni.

Sütőtök a piacterek legnagyobb sztárja

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A Nagydobosit darabolni kell

A sonkatök egy viszonylag korai fajta, rengeteg kiváló recept van hozzá, és egyre elterjedtebb, ugyanis a jellegzetesen megnyúlt alakú, narancssárga héjú tökfélének sokkal édesebb és lédúsabb a húsa. Ugyanakkor ez a végzete is, hiszen ilyen éppen ezen tulajdonságai miatt hamarabb romlik, így sokáig nem tárolható.

– Eddig leginkább a főzőtök és a cukkini ment, de most már inkább mindenki a sütőtököt keresi. Igazából ez minden évben így van, hogy szeptemberben a sonkatököt keresik a vevők, egészen október végéig. November elején aztán megjelenik majd a mi standunkon is a Nagydobosi sütőtök. Azt egyre kevesebben keresik, és mivel óriási, ezért el kell fűrésszel vágni és a szeleteket befóliázni. A Nagydobosiból néha 10 kilósak is vannak, azt haza sem tudják vinni. A kisebb sonkatök esetében a tömeg 3 kiló, vagy még annyi sem, azt könnyebb hazavinni.

A legtovább eltartható tök

Van egy másik fajta is, annak az a neve, hogy Matilda. Azt január közepétől áruljuk, és tavaly egészen húsvét utánig vitték. Az nem annyira narancs színű, inkább mogyoró árnyalatú, és kicsit világosabb. A sonkatök viszont nem tartható el sokáig. Ezt azt jelenti, hogy legtöbbször az újév napját már nem éri meg egyik példány sem – mondta elkérdésünkre a legtöbb tökfélét termesztő, illetve árusító, Dunaföldvárról érkezett Német Család feje, akinél érdeklődtünk a legnagyobb, ám ehetetlen tök iránt is. Az őstermelő elmondta, hogy a halloween tök étkezésre nem való, az csak dísz. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy azzal is jelentkeznek a piacon, de majd csak az ünnepkör előtti héten.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu