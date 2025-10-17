A piacon rejlik a természetes orvosság – ezt eszik most a legtöbben Fehérváron

Igazi őszi piacnap volt a Székesfehérvári Városi Piac külső és belső részén is. Ez már nem az a nyárbúcsúztató kora őszi vásár, hanem egy nagy ünnepre készülő piac. A virágárus részeken már a halottak napja és a mindenszentek időszakára készülőket várják az árusok, ezernyi krizantém között, vagy éppen az árvácskatengerek partján. A piaci körkép eredménye nem meglepő módon az, hogy az alma a favorit, de nagyon sokan keresik az immunerősítő termékeket, készítményeket is.

A piaci körkép egyértelmű tapasztalata, hogy az emberek igenis szeretnek a piacon, termelőtől vásárolni, különösen az idősebb korosztály

Fotó: PJD

Október közepén az alma a legkelendőbb

Sokféle almát kínálnak, és a legtöbb édes, így igazán komolyan vadászni kell a savanyúbb fajtákat. Az árakban nem igazán van nagy szórás, ugyanis fajtától függetlenül az összes első osztályú alma 600-850 forint körül van. Csak a vegyes, illetve a nem teljesen tökéletes, pitének való almát lehet 400 forint körül megvásárolni. Az almák mellett a birsalma is megtalálható 1500 forintért kilónként, és persze a körték is megjelennek, ám lényegesen kisebb fajtaválasztékkal. Csupán Vilmoskörtét találtunk 1350 forintért, és Alexandert 1500-ért.

Alma árak és fajták

Idared: 850 forint (az egyetlen savanyúbb alma)

Jonagold: 850 forint

Golden: 650 forint

Gála: 850 forint

A száraz és finom drágaságok

Dió: 3550 és 5500 forint között (I-II. Osztály)

Bab: 800-1200 forint között (fajtától függően)

Immunerősítés – így vagy úgy

A gyümölcsök mindig egészségesek, és finomak, így sokan keresik őket. Közülük az alma és a körte után a leginkább idényszerű a szőlő. A szőlő ára szinte meghatározhatatlan, mert 600-1000-1300-1600 forint áll a táblákon, ahogyan haladunk a standok között. A szilva még mindig kapható, méghozzá ezer forintért, vagyis éppen úgy 1000 forint, mint a spenótlevél, csak az fél kiló. Szóval aki parajfőzeléket, mártást akar készíteni, az készüljön arra, hogy 2000 forint egy kiló zöld levél.

Kiváló aromatárolós, csapos zsákokban tárolt gyümölcsleveket lehet vásárolni, köztük homoktövissel kombináltakat is. A torma legalább ennyire fontos része az őszi, téli immunerősítésnek. Annak most 5 ezer forint a kilónkénti ára.