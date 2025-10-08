Káposzta és savanyú káposzta most a legkeresettebb

Hideg éjszakák váltják a hűvös és főleg szeles nappalokat, így az okos vásárlók a prevenció, a megelőzés mellett teszik le a voksukat, vagyis olyan ételeket, alapanyagokat keresnek, amely erősíti az immunrendszert, amely egészséges és nem hizlal, sőt zsírégető hatású és emellett sokoldalúan felhasználható és nem mellesleg olcsó is. A káposzta és savanyú káposzta most az egyik legkeresettebb termék.

A káposzta mellett a klasszikusok is még mindig keresettek

alma

körte

szilva

tök

kapor

A savanyú káposzta ára változó

Míg az édes fejes káposzta ára nyár dereka óta stabilan 220 és 270 Ft között mozog, addig az abból készült savanyú káposzta ára rendkívül változó. Van ahol már megvehetjük 800 forintért az egy kilót, ám nem ritka azon standok ára, ahol 1 kg savanyú káposzta 1.300 forint. Persze a jelentős eltéréseknek oka van. A káposzta ára szinte fix, kereslet meglehetősen magas, így ezek a tényezők nem hatnak túlságosan az árakra, ám a savanyú káposzta elkészítésének módja annál inkább.

Jót vegyünk, hogy jól legyünk

Ha szigorúan ellenőrzött helyről származik az immunerősítő csemege, vagyis például egy biogazdálkodótól, akkor lehet magasabb az ár, és a savanyítás metódusa is számít, vagyis hogy hordós, nem hordós, hőkezelt, vagy nem hőkezelt és hogy milyen titkos adalékanyagokat adtak még hozzá. Ilyen titkos összetevőre bukkantunk a Székesfehérvári Városi Piacon.