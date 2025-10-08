2 órája
Káposzta és savanyú káposzta most a legkeresettebb
Körbejártuk, a Székesfehérvári Városi Piac minden egyes standját, hogy feltérképezzük, mi is az a termék, ami a leginkább vonzza most a vásárlókat a csarnokba. Ahogy megmutatta az ősz a hűvösebbik oldalát, sokan elkezdték keresni az egészség egyik őrét. A savanyú káposzta most kell igazán.
Fotó: Fehér Gábor
Hideg éjszakák váltják a hűvös és főleg szeles nappalokat, így az okos vásárlók a prevenció, a megelőzés mellett teszik le a voksukat, vagyis olyan ételeket, alapanyagokat keresnek, amely erősíti az immunrendszert, amely egészséges és nem hizlal, sőt zsírégető hatású és emellett sokoldalúan felhasználható és nem mellesleg olcsó is. A káposzta és savanyú káposzta most az egyik legkeresettebb termék.
A klasszikusok is nagyon keresettek még
- alma
- körte
- szilva
- tök
- kapor
A savanyú káposzta ára változó
Míg az édes fejes káposzta ára nyár dereka óta stabilan 220 és 270 Ft között mozog, addig az abból készült savanyú káposzta ára rendkívül változó. Van ahol már megvehetjük 800 forintért az egy kilót, ám nem ritka azon standok ára, ahol 1 kg savanyú káposzta 1.300 forint. Persze a jelentős eltéréseknek oka van. A káposzta ára szinte fix, kereslet meglehetősen magas, így ezek a tényezők nem hatnak túlságosan az árakra, ám a savanyú káposzta elkészítésének módja annál inkább.
Jót vegyünk, hogy jól legyünk
Ha szigorúan ellenőrzött helyről származik az immunerősítő csemege, vagyis például egy biogazdálkodótól, akkor lehet magasabb az ár, és a savanyítás metódusa is számít, vagyis hogy hordós, nem hordós, hőkezelt, vagy nem hőkezelt és hogy milyen titkos adalékanyagokat adtak még hozzá. Ilyen titkos összetevőre bukkantunk a Székesfehérvári Városi Piacon.
Piaci körképFotók: Fehér Gábor - FMH
A birsalma csillagzata emelkedőben
Még sok almát, körtét árulnak a fehérvári piacon, sőt, találtunk olyan standot, ahol még hamvas besztercei szilvaszemek alkottak hegyeket a dobozokban. Még mindig nagyon megy a sütőtök, és már egy-egy helyen látható néhány halloween tök is. A slágerek közé még nem tartozik, de lassan emelkedik a birsalma, illetve a birskörte csillagzata. Egyre többen viszik lekvárnak vagy sajtnak, de sokan káposzta savanyítás idején belecsempésznek a birsből pár reszelt szeletet a vékony csíkokra vágott, lesózott káposztacsíkok közé, hogy annak még jobb íze legyen, még roppanósabb legyen.
Hordó, tartály, kőedény
Ez nem valami választós játék, ezek a káposzta savanyítás edényei, bár az is igaz, hogy a kisüzemi savanyításhoz elegendő lehet egy dunsztos üveg is. Hogy hogyan is kell elkészíteni akár egy kisebb lakásban és jól a savanyú káposztát, az elolvashatjuk például a zöldszokások.hu-n.
Az oldalt böngészve az is kiderül, hogy pontosan mi is teszi olyan kedveltté a savanyú káposztát így az ősz derekán, és hogy ha sózzuk, akkor miért lesz savanyú?
A káposzta savanyítás titkai
– A savanyú káposzta készítése házilag egy természetes tartósító eljárás, a tejsavas erjedés eredménye, melyet a káposzta levelén megtalálható mikroorganizmusok együttes működésének köszönhetünk. A savanyú káposzta fogyasztható önmagában savanyúságként, vagy felhasználható más ételek alapanyagának. Nyers fogyasztása különösen ajánlott a téli időszakban C- vitamin tartalmának köszönhetően, valamint élő tejsavbaktérium tartalma kedvező a bélflóra számára. Az elkészítéshez nem szükséges nagy hely, akár egy kis lakás konyhájában is meg lehet csinálni gyorsan és könnyen. Ami biztos, hogy amit saját magunknak készítünk, az a tejsavas erjedés eredménye lesz, nem pedig ecettel és tartósítószerekkel készült savanyított káposzta – hangsúlyozza a zöldszokások.hu.
A felhasználási területe szinte határtalan
A legjobb nyersen, lédúsan megenni a hordóból, vödörből, tálból, zsugorfóliából, bárhonnan, csak érkezzen az az igazi, erjedés utáni savanyú íz. Akinek az túlzás, az készíthet belőle bármit úgy is, hogy egyszer vagy akár kétszer is kimossa és kifacsarja. Ha az alapanyag adott, akkor lehet abból káposzta leves, rakott káposzta, párolt savanyú káposzta és persze a nagy magyar kedvencek, vagyis a székelykáposzta, illetve a töltött káposzta. Mielőtt parázs vita alakulnak ki amiatt, hogy melyik a jobb, már most érdemes tompítani a kérdés élét.
Az anyósom mindig székelykáposztát készített, és amikor az alap már elkészült, hatalmas kuktába tette, a tetejére gombócokat helyezett, és lezárta. Néhány órával később, a gyertyalánghoz közelítő, takarékra vett gázrózsáról levette a főzőedényt, és az egyetlen keverés nélkül készült ételből mindenki azt tette a tányérjára, amelyiket szerette. A székelykáposzta kedvelők és a csak a töltött káposzta a jó hívők békére leltek. Persze nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, hiszen sokan elvárják, hogy a töltött káposzta legyen töltött.
Savanyú levélbe tekert csoda
A leghűségesebb töltött káposzta rajongók, valamint a legelszántabb készítők nem elégszenek meg a savanyú káposzta alapra elhelyezett fűszeres rizs-hús gombócokból álló étellel. Ragaszkodnak ahhoz, hogy mindegyik gombócot körül ölelje egy savanyított káposzta levél. Nos ennek semmi akadálya, legfeljebb az idő, ugyanis pénzért, úgy 900-1200 forintog kapható a piacon 1 kg savanyított káposztalevél.