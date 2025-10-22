1 órája
Halloween, Mindenszentek és Halottak napja közeleg
Bár még mindig sokan keresik a savanyításra alkalmas zöldségeket a piacon, mások már az ünnepekre készülnek. Mindegy, hogy hagyományos ünnepet tart egy család, mint a Mindenszentek és a Halottak napja, vagy új keletű, külföldi tréfát, mint a Halloween, a legtöbb vevő nem hagyja az utolsó pillanatra a bevásárlást.
Fotó: PJD
Egyre több polc van dugig a spájzokban a befőzött lekvárokkal, és az ecetes lében ázó zöldségekkel, de még mindig keresik a piacon a savanyításra alkalmas, egészséges alapanyagokat. Ugyanakkor a Székesfehérvári Városi Piac külső és belső terein is érzékelhető, hogy közeleg a Mindenszentek, a Halottak napja és a Halloween is.
A nagy találkozás: almapaprika és káposzta
Sokan válogatják a piacon az almapaprikákat, mert mindenki olyat szeretne eltenni savanyúságnak, ami szép, egészséges, és bár alaphelyzetben sérülésmentesnek és szép sárgának kell lennie a termésnek, azért senki sem dob félre egy-egy olyan darabot, amin ott mosolyog egy narancsos, vagy akár vöröses folt, mint az ősz hívogató üzenete. Ennek a terméknek az ára változó, de nem olcsó. A folyamatosan termő almapaprika jelenleg 700-800 forint a fehérvári piacon, függetlenül attól, hogy csemege vagy csípős. Sokat lehet nyerni ár és érték oldalon is, ha veszünk egy fej káposztát, amit reszelés után beletöltünk az almapaprika magházának helyére, mert ezzel a nagy találkozással olcsóbb, mégis értékesebb és finomabb és nem mellesleg egészségesebb savanyúság készíthető.
A Halloween és a tök már mindenhol sárgállik
Nem csak a falevelek és a cserjék zöldje vált mostanság narancssárgára, hanem a piac, az utcák, és az udvarok is. A Halloween tökfaragás már egy ideje kezdetét vette, így aki nem tudott vagy nem akart várni az utolsó pillanatig, annak talán rácsorog majd a tök leve a mosoly vagy a vicsor mögött rejtőző mécsesre és gyertyára. Aki viszont kemény, egészséges tökkel szeretné ünnepelni a külhonból importált Halloween-t, az most még vehet egy kalandos kabakost, úgy nagyjából 300-500 forintért. Itt változik az ár attól, hogy hol vesszük, illetve attól, hogy mosott-e az általunk választott darab, vagy a világosabb részeket még sár borítja. Úgy kell számolni, hogy egy ilyen, egyébként ehetetlen tök átlagos súlya 3-3.5 kg, de persze vannak lényegesen nagyobb, akár 8-10 kilósak is. Ha most faragjuk csak meg őket, talán még friss mosollyal fogadják a cukorgyűjtő gyermekek rémruhás regimentjét.
Mindenszentek és Halottak napja
A hagyományos ünnepek kedvelői most tudnak csak válogatni igazán. Számtalan színváltozatban és méretben vár viruló virágokkal minden vásárlót a városi piac, így a Mindenszentekhez és a Halottak napjához közeledve. A cserepes krizantém ára méret szerint változik, de nagyjából úgy kell számolni, hogy a kicsi 800, a közepes 1700, és a már-már bokor méretű óriás 2700 forint. Ezek az apró virágú fajták, Persze van a nagyfejű krizantémok is cserépben, amit sokan körmösnek hívnak, és annak az ára 2000-2200 forint. Ehhez a szomorú hangulatú, de mégis szép körhöz tartozik a másik télálló temetői növény, az árvácska. Ennek a fagyokat is könnyedén átvészelő virágnak az ára 300 és 400 között mozog most a piacon, az apró virágú éppúgy, mint a nagy szirmokkal megáldott fajták.
Cserepes krizantém árak forintban
- kicsi–800
- közepes–1700
- nagy-2700
- nagyfejű– 200-2200
A fenyőtoboz alapra épített sírcsokrok és kiskoszorúk, a felhasznált díszítőanyagoktól és a mérettől függően 900 és 2500 forint között érhetőek el a fehérvári piacon. A nagy, fenyőágakból drótozott alapra készített koszorúkért akár 4000-5500 is elkérnek a virágkötők, illetve az árusok.