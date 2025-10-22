Halloween, Mindenszentek és Halottak napja közeleg

Egyre több polc van dugig a spájzokban a befőzött lekvárokkal, és az ecetes lében ázó zöldségekkel, de még mindig keresik a piacon a savanyításra alkalmas, egészséges alapanyagokat. Ugyanakkor a Székesfehérvári Városi Piac külső és belső terein is érzékelhető, hogy közeleg a Mindenszentek, a Halottak napja és a Halloween is.

Sokan faragható tököt keresnek a piacon a Halloween napjára várva, míg mások inkább virágokat vesznek a Mindenszentek és a Halottak napja alkalmából

Fotó: PJD

A nagy találkozás: almapaprika és káposzta

Sokan válogatják a piacon az almapaprikákat, mert mindenki olyat szeretne eltenni savanyúságnak, ami szép, egészséges, és bár alaphelyzetben sérülésmentesnek és szép sárgának kell lennie a termésnek, azért senki sem dob félre egy-egy olyan darabot, amin ott mosolyog egy narancsos, vagy akár vöröses folt, mint az ősz hívogató üzenete. Ennek a terméknek az ára változó, de nem olcsó. A folyamatosan termő almapaprika jelenleg 700-800 forint a fehérvári piacon, függetlenül attól, hogy csemege vagy csípős. Sokat lehet nyerni ár és érték oldalon is, ha veszünk egy fej káposztát, amit reszelés után beletöltünk az almapaprika magházának helyére, mert ezzel a nagy találkozással olcsóbb, mégis értékesebb és finomabb és nem mellesleg egészségesebb savanyúság készíthető.

Fotó: PJD

A Halloween és a tök már mindenhol sárgállik

Nem csak a falevelek és a cserjék zöldje vált mostanság narancssárgára, hanem a piac, az utcák, és az udvarok is. A Halloween tökfaragás már egy ideje kezdetét vette, így aki nem tudott vagy nem akart várni az utolsó pillanatig, annak talán rácsorog majd a tök leve a mosoly vagy a vicsor mögött rejtőző mécsesre és gyertyára. Aki viszont kemény, egészséges tökkel szeretné ünnepelni a külhonból importált Halloween-t, az most még vehet egy kalandos kabakost, úgy nagyjából 300-500 forintért. Itt változik az ár attól, hogy hol vesszük, illetve attól, hogy mosott-e az általunk választott darab, vagy a világosabb részeket még sár borítja. Úgy kell számolni, hogy egy ilyen, egyébként ehetetlen tök átlagos súlya 3-3.5 kg, de persze vannak lényegesen nagyobb, akár 8-10 kilósak is. Ha most faragjuk csak meg őket, talán még friss mosollyal fogadják a cukorgyűjtő gyermekek rémruhás regimentjét.