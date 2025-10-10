október 10., péntek

Drónokkal figyelnek

5 órája

Fertőzés ellen küzdenek a szakemberek Fejérben

Címkék#Nébih#szőlőültetvény#szőlőkabóca

Megkezdődik az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlők drónos felderítése. A fertőzés ellen már nem csak bejárással küzdenek Fejér megyében, hanem segítségül hívják a modern technikát is. Október 9-től drónokkal figyelik, szisztematikusan haladva a szőlőültetvényeket.

Palocsai Jenő

Az amerikai szőlőkabóca a vektora az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma betegségnek. A rovar nemrégiben jelent meg hazánk szőlőültetvényeiben, és máris óriási károkat okozott. A fertőzést azért kell figyelni, és lehetőség szerint megállítani annak terjedését, mert a beteg tőke már gyógyíthatatlan.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett fertőzés egyre több borvidéken megjelent. A legkisebbeket sem kímélő betegséget csak megfékezni lehet, gyógyítani nem
Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett fertőzés egyre több borvidéken megjelent. A legkisebbeket sem kímélő betegséget csak megfékezni lehet, gyógyítani nem
Fotó: Illusztráció PJD

Drónok és mesterséges intelligencia

– A szőlőültetvények bejárása mellett október 9-től országszerte drónokkal is keresik az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A modern technika és mögötte a mesterséges intelligencia alkalmazása számottevő segítséget nyújthat a problémás területek gyors azonosításában. A két kiemelten fertőzött vármegyében, Somogy és Zala vármegyében a rovarölő szeres védekezés is megtörténhet a héten. A több elemből álló országos akció két hete indult a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása érdekében – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményében.

A gazdák szívvel-lélekkel küzdenek a kártevők ellen, de a fertőzés csak terjed, és jelenleg a vegyszeres kezelés az egyetlen reménysugár
Fotó: Illusztráció PJD

A cél a fertőzés terjedésének megállítása

– A drónos felderítés október 9-én indul. A lakosság országszerte akár több hétig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső gépekkel. A rögzített képeken mesterséges intelligencia bevonásával keresik majd a fertőzésre utaló tüneteket. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást.

– Bár a fertőzést terjesztő kabócák száma az utóbbi időben csökkent, továbbra is segítséget jelenthet a rovarölő szeres permetezés. A legnagyobb egybefüggő, súlyosan fertőzött területeken a következő napokban – az időjárási viszonyoktól függően – lezajlik a légi védekezés. A gépek 0,2-0,3 l/ha dózisban juttatják ki majd a Klartan 24 EW (+DropMax permetezőszer segédanyagot) készítményt, kizárólag a lakott területektől távol, azokon az ültetvényeken, ahol a szüret már lezajlott. A légi védekezésből az öko/bio ültetvények szintén kimaradnak. Az érintett területek listája elérhető a Nébih oldalán.

Sorra esnek el a borvidékek

– A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét (FD) az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Hazánkban 22-ből 17-ben már igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. A betegségről minden hasznos információ elérhető a Nébih tematikus aloldalán – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

 

