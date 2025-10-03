3 órája
Most akár egy egész dízelmozdonyt is hazavihet
Autók és garázsok után most két dízelmozdony is árverésre került, ami igazi különlegességnek számít. Az aukció egyszerre szólhat a vasút rajongóinak és mindazoknak, akik szeretnék megtudni, milyen meglepő tételek bukkanhatnak fel egy nagyvállalat felszámolásának folyamatában, ezúttal a Dunai Vasműben.
Dunaújvárosban tovább zajlik a vasmű felszámolása, ezúttal két ipari dízelmozdonyt kínálnak eladásra az állami árverési portálon. A nettó 7,2 millió forintos kikiáltási árú gépekre bárki licitálhat, nemcsak vasúti cégek vagy ipari vállalatok – írta a duol.hu.
Kalapács alatt a dízelmozdonyok
A mozdonyok ugyan üzemképtelenek és hiányosak, de ritkaságként, gyűjtői darabként vagy ipari felhasználásra is érdekesek lehetnek. A történet pikantériája, hogy gyerekkori álmok valósulhatnak meg, hiszen ki ne képzelte volna, hogy egyszer mozdonyvezető lesz? Most akár egy egész mozdonyt is hazavihet az, aki vállalja a kihívást és a költségeket. Az árverés azt is megmutatja, mennyire váratlan tételek bukkanhatnak fel egy nagyvállalat felszámolása során, igazi ipari monstrumok is kalapács alá kerülhetnek.
Festmények a Dunaferr felszámolásában
A dunaújvárosi gyár felszámolása hónapok óta zajlik, és eddig több különleges tétel is eladásra került. Nemrég arról számoltunk be, hogy az érdeklődők két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotására is licitálhattak.
Sokféle érték várt és még vár új tulajdonosra
A felszámolás során nemcsak ipari berendezések, hanem ingatlanok, járművek és egykori közösségi terek is eladósorba kerültek. A kínálat a tanműhelytől a Vasmű Klubig, lakásoktól a szabadidőparkig terjed, sok esetben csökkentett áron.
