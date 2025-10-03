Most akár egy egész dízelmozdonyt is hazavihet

Dunaújvárosban tovább zajlik a vasmű felszámolása, ezúttal két ipari dízelmozdonyt kínálnak eladásra az állami árverési portálon. A nettó 7,2 millió forintos kikiáltási árú gépekre bárki licitálhat, nemcsak vasúti cégek vagy ipari vállalatok – írta a duol.hu.

Dízelmozdonyokra is licitálhatunk a vasmű felszámolásában

Forrás: EÉR

Kalapács alatt a dízelmozdonyok

A mozdonyok ugyan üzemképtelenek és hiányosak, de ritkaságként, gyűjtői darabként vagy ipari felhasználásra is érdekesek lehetnek. A történet pikantériája, hogy gyerekkori álmok valósulhatnak meg, hiszen ki ne képzelte volna, hogy egyszer mozdonyvezető lesz? Most akár egy egész mozdonyt is hazavihet az, aki vállalja a kihívást és a költségeket. Az árverés azt is megmutatja, mennyire váratlan tételek bukkanhatnak fel egy nagyvállalat felszámolása során, igazi ipari monstrumok is kalapács alá kerülhetnek.

A teljes cikkből kiderül, milyen további adatok szerepelnek a meghirdetett járművekről, és miben más ez az aukció a megszokott felszámolási eljárásokhoz képest.

Festmények a Dunaferr felszámolásában

A dunaújvárosi gyár felszámolása hónapok óta zajlik, és eddig több különleges tétel is eladásra került. Nemrég arról számoltunk be, hogy az érdeklődők két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotására is licitálhattak.