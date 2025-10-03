Biztosítékot ver most a dió ára, óriási károkat okozott a dióburok-fúrólégy

Megjelent már az új dió a piacon, és a dióburok-fúrólégy kártétele miatt néhol rendkívül magas az ára. Az áremelkedés nem mindenhol olyan jelentős, de sok helyen 1 kg dió ára akár 5000 forint is lehet.

A legtöbb helyen megérett a dió, de hogy mennyi lesz benne a használható, ehető bél, azt nehéz megmondani

Fotó: PJD

Védekezni és gyorsan cselekedni

A dióburok fúró légy elleni védekezés a fertőzött diók eltávolításával, a rajzás figyelésével és megcélzásával, valamint permetezéssel megoldható, ám a vegyszeres védekezés drága is, valamint sok vevőt elriaszt. A fák előírásszerű permetezése azért is bonyolult és komoly gépesítést igénylő feladat, mert elengedhetetlen a rajzások megfigyelése, valamint a lombkorona alapos fedése, ami a hatalmas fáknál szinte lehetetlen. Mint minden permetezés esetében, így a diófáknál is fontos figyelni az élelmezési várakozási időt, hiszen senki sem szeretne olyan diót enni, amiben szermaradványok vannak. Amit viszont megtehetünk akár még most is, az a fertőzött diószemek azonnali összegyűjtése, eltávolítása, akár megsemmisítése. Nem mellesleg a már foltokban fekete dióburkot érdemes gyorsan eltávolítani, mert akár megmenthetjük még a csonthéj védelmét élvező dióbelet.

Ha idejében lefejtjük a már foltosodó, zöld burkot, akkor van esély, hogy belül ott vár ránk az egészséges dióbél

Fotó: PJD

A dió védelmének hatóanyagai

Deltametrin, lambda-cihalotrin: Szintetikus piretroidok, de korlátozottan használhatók.

Acetamiprid: Hatékony, de méhekre veszélyes lehet, ezért csak óvatosan használható.

Kétszer annyi is lehet a dió ára

A dióbél ára fajtánként és területenként is változó, de befolyásolhatja az árat a minőség, a pucolás során okozott törés, az értékesítés helye és a származási ország is. Olyan nagy különbségeket mutat a csonthéjtól megszabadított csemege ára, hogy van ahol 2400 Ft 1kg dió ára, de van ahol 5000, vagyis elmondható, hogy nem csak a színe arany, hanem az ára is vetekszik azzal. A bolti árak általában legtöbbször alacsonyabbak, mint a piacon, de a minőség is eltérő lehet.

3 tipp, hogy jó minőségű diót vegyünk

Alaposan nézzünk körül a piacon, akár az online térben is, de ha a termelői piacon járunk, ott sem érdemes megvenni az első helyen. Fontos, hogy ne csak az árat nézzük, hanem a minőséget is.