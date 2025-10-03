október 3., péntek

Egészséges táplálkozás

1 órája

Biztosítékot ver most a dió ára, óriási károkat okozott a dióburok-fúrólégy

A dióburok-fúrólégy miatt nem csak a bél lesz keserű, hanem a termesztők és a vásárlók szájíze is. Ugyanakkor a dió az a termés, aminek ott kell lennie minden asztalon, hiszen az egészséges, sőt a paleolit táplálkozás szerves része. Az egészséges diószemek még menthetők, hogy kerüljön a bejglibe is.

Palocsai Jenő
Biztosítékot ver most a dió ára, óriási károkat okozott a dióburok-fúrólégy

Fotó: PJD

Megjelent már az új dió a piacon, és a dióburok-fúrólégy kártétele miatt néhol rendkívül magas az ára. Az áremelkedés nem mindenhol olyan jelentős, de sok helyen 1 kg dió ára akár 5000 forint is lehet.

dió ára
A legtöbb helyen megérett a dió, de hogy mennyi lesz benne a használható, ehető bél, azt nehéz megmondani
Fotó: PJD

Védekezni és gyorsan cselekedni

A dióburok fúró légy elleni védekezés a fertőzött diók eltávolításával, a rajzás figyelésével és megcélzásával, valamint permetezéssel megoldható, ám a vegyszeres védekezés drága is, valamint sok vevőt elriaszt. A fák előírásszerű permetezése azért is bonyolult és komoly gépesítést igénylő feladat, mert elengedhetetlen a rajzások megfigyelése, valamint a lombkorona alapos fedése, ami a hatalmas fáknál szinte lehetetlen. Mint minden permetezés esetében, így a diófáknál is fontos figyelni az élelmezési várakozási időt, hiszen senki sem szeretne olyan diót enni, amiben szermaradványok vannak. Amit viszont megtehetünk akár még most is, az a fertőzött diószemek azonnali összegyűjtése, eltávolítása, akár megsemmisítése. Nem mellesleg a már foltokban fekete dióburkot érdemes gyorsan eltávolítani, mert akár megmenthetjük még a csonthéj védelmét élvező dióbelet.

Ha idejében lefejtjük a már foltosodó, zöld burkot, akkor van esély, hogy belül ott vár ránk az egészséges dióbél
Fotó: PJD

A dió védelmének hatóanyagai

  • Deltametrin, lambda-cihalotrin: Szintetikus piretroidok, de korlátozottan használhatók.
  • Acetamiprid: Hatékony, de méhekre veszélyes lehet, ezért csak óvatosan használható.
  • Kétszer annyi is lehet a dió ára

A dióbél ára fajtánként és területenként is változó, de befolyásolhatja az árat a minőség, a pucolás során okozott törés, az értékesítés helye és a származási ország is. Olyan nagy különbségeket mutat a csonthéjtól megszabadított csemege ára, hogy van ahol 2400 Ft 1kg dió ára, de van ahol 5000, vagyis elmondható, hogy nem csak a színe arany, hanem az ára is vetekszik azzal. A bolti árak általában legtöbbször alacsonyabbak, mint a piacon, de a minőség is eltérő lehet.

3 tipp, hogy jó minőségű diót vegyünk

Alaposan nézzünk körül a piacon, akár az online térben is, de ha a termelői piacon járunk, ott sem érdemes megvenni az első helyen. Fontos, hogy ne csak az árat nézzük, hanem a minőséget is.

A minőség ellenőrzés minden lehetséges érzékszervünkkel, vagyis górcső alatt legyen a dió színe, illata, és ha engedi az árus, akkor az íze is. Fontos, hogy kizárjuk a dohos, penészes, avas tételt.

Adjunk egy esélyt az áruházaknak is, hátha ott olcsóbb, de érdemes figyelni arra, hogy a termőhely Magyarország legyen. Nem csak azért, hogy védjük a hazait, hanem mert nálunk szigorú szabályok mellett használhatóak a növényvédő szerek.

Mi a szerepe a diónak az egészség megőrzésében?

A dió egészségünkre gyakorolt pozitív hatásait a benne található magas omega-3 zsírsavtartalma, az antioxidánsai, a vitaminjai, ásványi anyagai és rostjai adják. Rendszeres fogyasztása kedvez az agyműködésnek és memóriának, gyulladáscsökkentő hatású, javítja a bélrendszer egészségét és segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is.

A termés szervezetre gyakorolt hatása

  • Gyulladáscsökkentő hatás: Csökkenti a szervezetben lévő gyulladásokat, ami hozzájárulhat számos betegség megelőzéséhez.
  • Bélrendszer egészsége: Rosttartalma miatt elősegíti az emésztést, javítja a bélműködést, és növeli a jótékony bélbaktériumok mennyiségét.
  • Cukorbetegség megelőzése: Csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
  • Immunrendszer támogatása: Tartalmaz szelént és más jótékony vegyületeket, amelyek erősítik az immunrendszert. 
  • Magas tápanyagtartalom: Fehérjében, rostban, vitaminokban (pl. A-, B-, E-vitamin) és ásványi anyagokban (pl. kálium, magnézium, réz, mangán) gazdag, így tápláló csemege.

A paleolit táplálkozásban is fontos a dió szerepe

A paleolit diéta olyan gasztronómiai irányzat, amelynek célja a paleolit kori táplálkozás reprodukálása a mai viszonyok között. Mivel alkalmazása inkább életstílus, mint alkalmi diéta, így leginkább étrendnek tekinthető. Ebbe jól beilleszthető a dióbélből hagyományos sajtolással készült olaj zsírszegényített diópogácsájának őrölt formája a dióliszt, mely kiváló alapanyag, süteményekben és kenyerekben, amelyekben a dióliszt hozza a teljes kiőrlésű hagyományos kenyér korábban megszokott ízvilágát.

Nem csak a bejgli van a világon

Hogy az édes péksüteményekben van dió, azt mindenki megszokta, kivéve akik allergiásak az olajos magvakra. Az sem kérdés, hogy a karácsonyt el lehet képzelni mák és dió nélkül, de azt is tudja mindenki, hogy nem érdemes, viszont a dió sokkal szélesebb körben alkalmazható, úgy is mint alapanyag, de úgy is mint ízesítő, vagy éppen mint táplálék.

A dió és a tej

Egy jó borkóstoló elképzelhetetlen dió nélkül, hiszen túl azon hogy egészséges és finom, segít az egymás után érkező tételek között különbséget tenni. Természetesen erre való a sajt is, de a legjobb ha nem kell bíbelődni a két finomság szedegetéséve. Alaphelyzetben egy olajos maghoz nem igazán kívánunk tejterméket, de mégis van egy különleges találkozás, ami szinte mindenhol sikert arat, ez pedig a diós sajt. Olyan sajttípus ez, amelybe diódarabkákat kevernek, gazdagítva ezzel a sajt ízvilágát és textúráját. Léteznek dióval ízesített gomolya, gouda vagy akár brie sajtok is, melyek sokoldalúan felhasználhatók szendvicsekhez, sajttálakhoz vagy melegszendvicsekhez. A diós sajt fogyasztható hidegen és melegen is, remekül párosítható gyümölcsökkel, borokkal vagy más magvakkal.

A diós sajtok fajtái

  • Diós gomolya, mely tehéntejből készült, édes, friss tej ízvilágú sajttípus, melyet diódarabkákkal tesznek különlegessé
  • Diós gouda, ami egy Holland prémium minőségű, krémes textúrájú dió darabkákkal teli sajt
  • Diós Brie, egy klasszikus lágy brie, tele apróbb-nagyobb diódarabokkal

 

