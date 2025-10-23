Csodálatos trófea: Ezt az aranyérmes gímszarvast ejtették el Fejér megyében

Kiváló vadból nincs hiány Magyarországon, ami jót tesz a hírnevünknek és a vadászturizmusnak, de az ország eredményeihez jelentős mértékben hozzájárul Fejér megye is. Nem csak mert országos szinten is dobogón állhatunk a gímszarvas trófeák versenyében, hanem mert nemrégiben újabb vad esett Mór területén és a csodálatos trófea híre bejárja a vadászvilágot és a közösségi oldalakat.

Aranyérmes lett a csodálatos trófea

Szeptember végen ejtett el egy vadász egy csodálatos gímszarvasbikát, a VADEX Zrt. móri területén. A bírálóbizottság megkapta a trófeát, és nemrégiben megérkezett az eredmény, aranyérmes minősítésben részesült egy Fejér megyében elejtett gímszarvasbika trófeája, melynek tömege 10,75 kilogramm volt.

A gímszarvasra több kontinensen is vadásznak – A gímszarvas az egyik legnagyobb szarvasféle. Az állat Európa legnagyobb részét,a Kaukázus térségét, Anatóliát és Ázsia nyugati és középső részeit népesíti be. A gímszarvas a Marokkó és Tunézia közötti Atlasz hegységben is megtalálható, ez Afrika egyetlen szarvasa. Az állatot Ausztráliába, Új-Zélandra, Argentínába és Chilébe is betelepítették. Húsa a világ sok részén táplálékforrásnak számít. Gyönyörű agancsáért is sokan vadásznak rá – írja a wikipédia.org.

Az országos versenyben is dobogón

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint a gímszarvas trófeák rangsorában az elsők között szerepelnek a Fejér megyei eredmények. Igaz, az első helyen Tormás áll, ami számtalan szép vadat adott már a vadászoknak, és a harmadik, valamint a negyedik helyen az a Császárkert áll, ami újra meg újra felbukkan az adattár top 50-es listájában. Ugyanakkor a második legnagyobb gímszarvas trófea Alcsútdoboz település mellett esett. A Tormási címvédő CIC pontszáma 283.01 (17.36 kg), míg a második helyezett alcsútdobozi aranyérmes 16.01 kg-t nyom és 281.91 pontos. A két első jelentősen elhúzott a mezőnytől, ugyanis a harmadik helyezett már csak 273.35 pontos és 14.90 kilogrammos.

A trófea bírálata során a tömeg nem minden. Jól mutatja ezt az ötvenes listán megtalálható rekord, egy 18.23 kg-os Császár kerti óriás trófea, ami csak 263.84 CIC pontszámoit kapott.