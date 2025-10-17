Családi vállalkozás ünnepelte a 30. születésnapját

A Fehér Ablak Kft-t még 1995-ben alapította meg Sipos Jenő, öt fővel. Most, 30 évvel később a MET arénában ünnepelte a cég a 30 születésnapját és az ünnepeltet Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Mészáros Attila alpolgármester és Radetzky Jenő, a kamara elnöke is köszöntötte október 16-án.

Egy álom vált valóra

– Sipos Jenő álma, a családi vállalkozásként indult kis cég ma már sokszáz embernek ad megélhetést. Ha körülnézünk a városban, vagy akár az ország más részein, sok helyütt láthatjuk a Fehér Cégcsoport kiváló műveit.” – kezdte köszöntőjét a MET Arénában megrendezett születésnapi ünnepségen Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, aki elsősorban a Szent István Király Múzeum Rendház épületének kiválóan sikerült felújítását emelte ki. Az egykori ciszterci rendház Vargha Tamás gyermekkorának idején még kollégiumként funkcionált, ma pedig egy gyönyörű és modern kiállítótérként működik, hála a Fehér Cégcsoportnak is. A másik, Székesfehérvár és az ország szempontjából is kiemelten fontos, s az ünnepelt családi céghez köthető beruházás a Köztársaság Mozi épületéből kialakított Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont, amely méltó helyet biztosít az egykori bazilika építőköveinek. Vargha Tamás boldog születésnapot, s még sok-sok eredményes évet kívánt a cégcsoportnak, s minden dolgozójának.

Hit, erő, akarat és kitartás szükségeltetett

A megjelenteket Székesfehérvár Önkormányzata nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, kiemelve, hogy a harminc éve indult sikertörténet nem jött magától, rengeteg erő, hit, akarat és kitartás kellett, ami jellemezte Jenő bácsit, majd a Sipos fiúkat. „Egy építőipari cégnél fontos a gazdasági teljesítmény, de az is, miként formálják a városképet. Ha körbenézünk Székesfehérváron, lépten-nyomon láthatjuk a Fehér Ablak, a Fehérép lenyomatait: számtalan, általuk készített ablak tekint le ránk, de akár a felújított kosárlabdacsarnok is a cég munkáját dicséri. Hálásan köszönöm az elmúlt harminc évet, s azt az elhivatottságot, amellyel Péter és Tamás folytatták édesapjuk munkáját, s az elhivatott munkavállalókkal közösen építették tovább a céget. Kívánom, hogy harminc év múlva is sok-sok, hozzájuk köthető városképi szépségről tudjunk majd beszámolni!” – fogalmazott Székesfehérvár alpolgármestere, aki polgármesteri emléklapot adott át a cég két vezetőjének, Sipos Péternek és Sipos Tamásnak.