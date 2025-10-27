október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

1 órája

Most jelentette be a hazai bank: több szolgáltatásuk szünetelni fog

Címkék#George App#Erste TeleBank#ügyfél#bankkártya

Az Erste Bank 2025. október 28-án, kedden 22:00 órától október 29-én, szerdán hajnali 03:00 óráig rendszerfejlesztési munkálatokat végez, amely ideiglenesen több banki szolgáltatást is érint. A bank közleménye szerint ebben az időszakban bankleállás lesz, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatások szünetelnek, míg mások továbbra is működnek majd.

Feol.hu

A karbantartás ideje alatt az ügyfelek továbbra is zavartalanul tudnak bankkártyával vásárolni, interneten fizetni, valamint készpénzt felvenni és befizetni belföldi ATM-eknél. Emellett működni fog a MobilePay, a weboldali szolgáltatások, a mobilfeltöltés, valamint a POS-terminálos fizetés is. A George Web tiltási funkciója, valamint a bankkártya letiltása TeleBankon keresztül szintén elérhető marad, így a legfontosabb biztonsági műveleteket az ügyfelek a bankleállás alatt is el tudják végezni.

bankleállás
Bankleállás miatt szünetel majd több szolgáltatás is 
Fotó: (MW-Archív)

Bankleállás az Ersténél – ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek!

Ugyanakkor a bankleállás ideje alatt több kulcsfontosságú szolgáltatás nem lesz elérhető. Szünetelni fog a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, valamint az Electra és az Erste Business MobilBank rendszerek is. Emellett a SMS-szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés, valamint a lakástakarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete sem lesz használható a karbantartás időtartama alatt.

Az Erste Bank felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ez a karbantartás a hatályos jogszabályok szerint bankszünnapnak minősül, még abban az esetben is, ha a szolgáltatások csak néhány órán át nem elérhetők. 

A bank arra kéri ügyfeleit, hogy a bankleállás előtti órákban intézzék el a fontosabb tranzakciókat, például az átutalásokat, a George Appon keresztüli műveleteket vagy az online termékigénylést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu