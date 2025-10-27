Most jelentette be a hazai bank: több szolgáltatásuk szünetelni fog

A karbantartás ideje alatt az ügyfelek továbbra is zavartalanul tudnak bankkártyával vásárolni, interneten fizetni, valamint készpénzt felvenni és befizetni belföldi ATM-eknél. Emellett működni fog a MobilePay, a weboldali szolgáltatások, a mobilfeltöltés, valamint a POS-terminálos fizetés is. A George Web tiltási funkciója, valamint a bankkártya letiltása TeleBankon keresztül szintén elérhető marad, így a legfontosabb biztonsági műveleteket az ügyfelek a bankleállás alatt is el tudják végezni.

Bankleállás miatt szünetel majd több szolgáltatás is

Bankleállás az Ersténél – ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek!

Ugyanakkor a bankleállás ideje alatt több kulcsfontosságú szolgáltatás nem lesz elérhető. Szünetelni fog a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, valamint az Electra és az Erste Business MobilBank rendszerek is. Emellett a SMS-szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés, valamint a lakástakarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete sem lesz használható a karbantartás időtartama alatt.

Az Erste Bank felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ez a karbantartás a hatályos jogszabályok szerint bankszünnapnak minősül, még abban az esetben is, ha a szolgáltatások csak néhány órán át nem elérhetők.

A bank arra kéri ügyfeleit, hogy a bankleállás előtti órákban intézzék el a fontosabb tranzakciókat, például az átutalásokat, a George Appon keresztüli műveleteket vagy az online termékigénylést.