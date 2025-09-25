Mindenki az almát keresi – mi tudjuk, hova kell menned Fejérben

Az alma a rózsafélék családjába tartozik és a világ szinte valamennyi táján termesztik. Nem véletlen, hiszen az alma nem csak finom, de egészséges is, emellett számtalan étel, ital, illetve édesség készülhet belőle. A Szedd Magad akciók új közönségkedvence Fejér megye több pontján is beszerezhető.

A Szedd Magad akciók új közönségkedvence a magas beltartalmi értékekkel bíró, hazai alma

Fotó: Illusztráció PJD

Egészségbomba a viasz alatt

Az alma nem csak A-, B- és C-vitaminban, valamint káliumban, cinkben, foszforban, kalciumban és szelénben gazdag, hanem rostokban, pektinben és gyümölcssavakban is. Ezen tulajdonságainak, illetve beltartalmi értékeinek köszönhetően az alma támogatja a bélműködést, méregtelenít, segíthet a koleszterin- és vérnyomáscsökkentésben, valamint a fogyásban.

Jótékony hatásai

vitaminok: támogatják az ellenállóképességet

rost és pektin: segíti az emésztést, csökkenti a koleszterinszintet és támogatja a bélflórát, méregtelenít

kálium és antioxidánsok: vérnyomás csökkentése, érfalak rugalmassága

savak: nyáltermelő hatása révén segít csökkenteni a fogszuvasodás esélyét

Mit lehet készíteni almából?

Az alma felhasználási területeinek listája gyakorlatilag végtelen. Nyersen a legértékesebb, különösen, ha héjastól fogyasztjuk, alapos mosás után. Mindig nagy sikere van sütemények ízesítése esetén, illetve lekvár formában. A saláták készítésénél is fontos szerep juthat az almának, de sokan köretnek is szeretik, húsok mellé. Az almabornak és az almaecetnek is sok háztartásban meg van a maga szerepe, és nem mellesleg kiváló pálinka is készíthető almából, a megfelelő technológia betartása mellett.

Szedd Magad a hazait!

A nagy áruházak polcain egész évben megtaláljuk az almákat, egyik szebb, mint a másik, de fogyasztáskor gyakran megállapítjuk, hogy az íze elmarad a látványától. Ez a különbség ősszel, a magyar termelőknek köszönhetően megváltozik, ugyanis a kevésbé látványos, de egészségesebb és sokkal teltebb ízű hazai almák mindig remek választásnak bizonyulnak. Akkor meg különösen, ha a megenni, befőzni, kifőzni, megsütni, kandírozni kívánt almát egy Szedd Magad akció keretében együtt szedi a család.