1 órája
Mindenki az almát keresi – mi tudjuk, hova kell menned Fejérben
A 2025-ös esztendőben korábban érnek a gyümölcsök, így a legtöbb idei szilva már vagy üvegben, vagy a cefréshordóban várja, hogy örömet okozzon. A Szedd Magad akciók új sztárja az alma, ami nem csak finom, de rendkívül egészséges is. Utánajártunk, hol vár ránk a mosolygó alma Fejérben.
Fotó: Illusztráció / Palocsai Jenő
Az alma a rózsafélék családjába tartozik és a világ szinte valamennyi táján termesztik. Nem véletlen, hiszen az alma nem csak finom, de egészséges is, emellett számtalan étel, ital, illetve édesség készülhet belőle. A Szedd Magad akciók új közönségkedvence Fejér megye több pontján is beszerezhető.
Egészségbomba a viasz alatt
Az alma nem csak A-, B- és C-vitaminban, valamint káliumban, cinkben, foszforban, kalciumban és szelénben gazdag, hanem rostokban, pektinben és gyümölcssavakban is. Ezen tulajdonságainak, illetve beltartalmi értékeinek köszönhetően az alma támogatja a bélműködést, méregtelenít, segíthet a koleszterin- és vérnyomáscsökkentésben, valamint a fogyásban.
Jótékony hatásai
- vitaminok: támogatják az ellenállóképességet
- rost és pektin: segíti az emésztést, csökkenti a koleszterinszintet és támogatja a bélflórát, méregtelenít
- kálium és antioxidánsok: vérnyomás csökkentése, érfalak rugalmassága
- savak: nyáltermelő hatása révén segít csökkenteni a fogszuvasodás esélyét
Mit lehet készíteni almából?
Az alma felhasználási területeinek listája gyakorlatilag végtelen. Nyersen a legértékesebb, különösen, ha héjastól fogyasztjuk, alapos mosás után. Mindig nagy sikere van sütemények ízesítése esetén, illetve lekvár formában. A saláták készítésénél is fontos szerep juthat az almának, de sokan köretnek is szeretik, húsok mellé. Az almabornak és az almaecetnek is sok háztartásban meg van a maga szerepe, és nem mellesleg kiváló pálinka is készíthető almából, a megfelelő technológia betartása mellett.
Szedd Magad a hazait!
A nagy áruházak polcain egész évben megtaláljuk az almákat, egyik szebb, mint a másik, de fogyasztáskor gyakran megállapítjuk, hogy az íze elmarad a látványától. Ez a különbség ősszel, a magyar termelőknek köszönhetően megváltozik, ugyanis a kevésbé látványos, de egészségesebb és sokkal teltebb ízű hazai almák mindig remek választásnak bizonyulnak. Akkor meg különösen, ha a megenni, befőzni, kifőzni, megsütni, kandírozni kívánt almát egy Szedd Magad akció keretében együtt szedi a család.
Agárd
Bikavölgyi út. Kapcsolattartó: Vass Eszter Telefonszám: +3620/570-2214 Email cím: [email protected] Facebook: Bikavölgyi Panzió Weboldal: https://bikavolgyi.hu/
Gárdony Borbás Kert. Kapcsolattartó Borbás Edit, Szűcs Milán. A telefonszám 0620/390-4535. Weboldal: borbaskert.hu.
Itt szeptember végén indul a Szedd Magad alma akció. Dinnyést és Seregélyes-Elzamajort összekötő út 9-es kilométere után továbbhajtva egy magánúton lehet a gyümölcsös kapujához érni. Ezen a helyen találhatunk Idared, Golden, Luna, Orion, Sirius, Pinova, Jonagold, Jonagored, Red Jonaprince, Red Chief fajtákat is.
Nagyvenyim
Venyim Gyümölcsöse. kapcsolattartó Csizmadia György. Telefonszám 0620/469-9761. Facebook: https://www.facebook.com/VenyimGyumolcse
Agárd
L. Simon Borászat: hétfőtől péntekig 8-16 óra között, szombat vasárnap zárva https://www.facebook.com/lsimonboraszat
Alsószentiván
Márkli Kert: Szedd magad! és Almavasár https://www.facebook.com/markli.kert Alsószentivánban egy közkedvelt fajta, a Golden alma is bekerült a hamarosan véget érő Szedd Magad akcióba. Az utolsó Szedd magad akció és almavásár időpontjai és az almaárak a következők.
09. 25. - Csütörtök (14:00-19:00)
09. 26. - Péntek (14:00-19:00)
09. 27. - Szombat (8:00-19:00)
09. 28. - Vasárnap (8:00-19:00)
Alma árak 2025-ben
- Szedd magad: 400-450 Ft/kg
- Leszedett: 450-500 Ft/kg