Poloska elleni védekezés házi praktikákkal, akár extrém módszerekkel

Zöldek és barnák, és pontok vannak a hátukon és büdösek. Ebből ma már mindenki tudja, hogy a poloskáról, pontosabban a vándor poloskáról van szó. Nem is olyan régen nem volt ez így, ugyanis Magyarországon 2002-ben jelent meg először ez a rovar, mely azóta megkeseríti mindenki életét, legyen az takarító háziasszony, műhelyben rakodó ezermester, vagy éppen a kiskertben vagy a végtelen szántóföldeken gazdálkodó ember. A megjelenése után két évtizeddel egyes helyeken poloskainvázióról beszélhetünk.

A poloska tapintó és szaglószerve a fején lévő, váltakozó színű, 5-5 ízből álló csápokon található.

Fotó: Illusztráció PJD

Nézzünk kissé a kutikula alá

A poloska látványa nem egy csoda, de azt el kell ismerni, hogy kiválóan alkalmazkodott az európai léthez.

– A kifejlett rovar körülbelül 1 cm hosszú, pajzsformájú testének színe világoszöld, a tor felső részén 5 pont látható, a két szélső fekete, a közbülsők fehérek. Testét kitinből álló kutikula, külső váz borítja. Mivel a kutikula nem tágulékony, ezért 7 szakaszból álló fejlődése folyamán rendszeresen vedlik. Véredényrendszerében a vér és nyirok keverékét, amit a tudomány úgy hív, hogy hemolimfa, egy csőszív keringeti. A légcserét speciális légcső-rendszer végzi, melynek nyílásai a potroh oldalán vannak. A fején van a tapintó és szaglószerve a fején lévő 5-5 ízből álló csápokon található. Látását a fej két oldalán összetett szemek, a fejtetőn pedig 2 pontszem biztosítja. Szájszerve szúró-szívó típusú, az állkapocsból kinövő hosszú szívókáját, amikor nem használja a hasa alá csapva hordja – írja a wikipédia.

Több cég is gyárt általános rovarölő szereket, amik hatásosak szinte minden rovar ellen, de van külön poloska irtó is

Fotó: PJD

Emésztőnedvet fecskendeznek

Akinek a kertben kultúrnövények vannak, azoknak érdemes ellenük permetezéssel védekezni. Ha paradicsomról és paprikáról van szó akkor különösen. Az ilyen konyhakerti növényekben a kártételük óriási. A rovarok a szúró-szívó szájszervükkel megszúrják a növény levelét, szárát vagy gyümölcsét és belefecskendezik emésztőnedvüket, majd később visszatérnek és a folyóssá vált tartalmat kiszívják. Érthető tehát, hogy a poloskák által megsebzett termést már senki sem akarja elfogyasztani.

– A poloska elleni védekezésnek két területe van. Az egyik amikor a poloska által látogatott növényeket akarjuk megvédeni, a másik pedig az, amikor magát a rovart akarjuk eltávolítani a kertünkből, házunkból. Ha a kertünkből, a növényeinkről akarjuk eltüntetni őket, akkor permetezni kell azokat, gondosan betartva a permetszer csomagolásán feltüntetett várakozási időket.