Irtószerek a büdös rovar ellen

1 órája

Poloska elleni védekezés házi praktikákkal, akár extrém módszerekkel

Eljött az ősz és bár még sokan megkockáztatnak egy-egy strandos napot, a nyárnak vége. Ezt onnan lehet tudni, hogy az ellenség már a falakat ostromolja. A poloska nevű ellenség hordái egyre nagyobb számban másznak a nyílászárók felé, hogy menedéket leljenek. Van ellenük több bio és pár mérgező szer és megoldás is.

Palocsai Jenő
Poloska elleni védekezés házi praktikákkal, akár extrém módszerekkel

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Zöldek és barnák, és pontok vannak a hátukon és büdösek. Ebből ma már mindenki tudja, hogy a poloskáról, pontosabban a vándor poloskáról van szó. Nem is olyan régen nem volt ez így, ugyanis Magyarországon 2002-ben jelent meg először ez a rovar, mely azóta megkeseríti mindenki életét, legyen az takarító háziasszony, műhelyben rakodó ezermester, vagy éppen a kiskertben vagy a végtelen szántóföldeken gazdálkodó ember. A megjelenése után két évtizeddel egyes helyeken poloskainvázióról beszélhetünk.

A poloska tapintó és szaglószerve a fején lévő, váltakozó színű, 5-5 ízből álló csápokon található.
A poloska tapintó és szaglószerve a fején lévő, váltakozó színű, 5-5 ízből álló csápokon található.
Fotó: Illusztráció PJD

Nézzünk kissé a kutikula alá

A poloska látványa nem egy csoda, de azt el kell ismerni, hogy kiválóan alkalmazkodott az európai léthez.

– A kifejlett rovar körülbelül 1 cm hosszú, pajzsformájú testének színe világoszöld, a tor felső részén 5 pont látható, a két szélső fekete, a közbülsők fehérek. Testét kitinből álló kutikula, külső váz borítja. Mivel a kutikula nem tágulékony, ezért 7 szakaszból álló fejlődése folyamán rendszeresen vedlik. Véredényrendszerében a vér és nyirok keverékét, amit a tudomány úgy hív, hogy hemolimfa, egy csőszív keringeti. A légcserét speciális légcső-rendszer végzi, melynek nyílásai a potroh oldalán vannak. A fején van a tapintó és szaglószerve a fején lévő 5-5 ízből álló csápokon található. Látását a fej két oldalán összetett szemek, a fejtetőn pedig 2 pontszem biztosítja. Szájszerve szúró-szívó típusú, az állkapocsból kinövő hosszú szívókáját, amikor nem használja a hasa alá csapva hordja – írja a wikipédia.

Több cég is gyárt általános rovarölő szereket, amik hatásosak szinte minden rovar ellen, de van külön poloska irtó is 
Fotó: PJD

Emésztőnedvet fecskendeznek

Akinek a kertben kultúrnövények vannak, azoknak érdemes ellenük permetezéssel védekezni. Ha paradicsomról és paprikáról van szó akkor különösen. Az ilyen konyhakerti növényekben a kártételük óriási. A rovarok a szúró-szívó szájszervükkel megszúrják a növény levelét, szárát vagy gyümölcsét és belefecskendezik emésztőnedvüket, majd később visszatérnek és a folyóssá vált tartalmat kiszívják. Érthető tehát, hogy a poloskák által megsebzett termést már senki sem akarja elfogyasztani.

– A poloska elleni védekezésnek két területe van. Az egyik amikor a poloska által látogatott növényeket akarjuk megvédeni, a másik pedig az, amikor magát a rovart akarjuk eltávolítani a kertünkből, házunkból. Ha a kertünkből, a növényeinkről akarjuk eltüntetni őket, akkor permetezni kell azokat, gondosan betartva a permetszer csomagolásán feltüntetett várakozási időket.

Egy lambda cihalotrin hatóanyagú rovarölő szer az ősszel termő paradicsomban és paprikában bátran alkalmazható, mert a várakozási idő, 3-7 nap között van, ugyanakkor egyik-másik kultúrában az élelmezésügyi határidő egy egész hónap is lehet. Ha csak a lakástól akarjuk távol tartani vagy eltávolítani, akkor van kifejezetten poloska elleni aeroszol is de hatékony lehet a faecet is. Utóbbi teljesen bio megoldás a problémára – mondta el kérdésünkre Kustár János, a móri Kisvakond Gazdabolt és Borászati Szaküzlet tulajdonosa.

A móri Kisvakond Gazdabolt irtószert és természetes anyagokat tartalmazó bio szereket egyaránt forgalmaz poloskák ellen
Fotó: PJD

Persze vannak más kiskerti szabadforgalmú szerek, pontosabban hatóanyagok, amik közül érdemes kiemelni a piretroid és neonikotinoid anyagokat.

Házi praktikák egész sora áll rendelkezésre

Az őszi vándropoloska-mentesítéshez alkalmazhatunk teljesen bio módszereket is. Itt olyan fizikai eltávolításra kell gondolni a strandpapucson túl, mint:

  • porszívózás
  • házi fénycsapdák készítése
  • természetes riasztók kihelyezése (fokhagyma, menta, levendula)
  • csalinövények, gabonaszemek vetése
  • redőnytokok, ablakkeretek és szúnyogszövetek tömítése
  • rovarölő szerek is használata

Nemrégiben Fülén kellett megküzdeniük a lakosoknak a poloskákkal, hiszen valódi inváziót tapasztalhattak a helyiek.

Van ami egyedül, van ami párban és vannak amik hárman, vagy akár egész fürtökben tervezik tölteni a telet
Fotó: PJD

A poloska elleni harc utolsó fázisa – jöhetnek az extrém módszerek

Sokan idegenkednek a poloskától, de attól is, hogy agyoncsapják őket, márpedig ha élve gyűjtöttük be őket, akkor gyors de humánus tömeghalál a megoldás. A gyengébb lelkűeknek különleges megoldásokat ajánlanak a szakemberek. Ha például harisnyával bélelt porszívóval gyűjtjük be őket, akkor utána mosószeres vízbe kell tenni őket. Ha ez túl irgalmatlan, akkor le lehet őket fagyasztani a mélyhűtőben, élve.

 

 

