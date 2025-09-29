szeptember 29., hétfő

Mutatjuk, mikor utalják a pénzt

2 órája

Fontos bejelentés: változik a nyugdíjkifizetés időpontja

Címkék#segítség#nyugdíjas#kormány#utalvány#bankszámla#készpénz

Az október különleges hónap a magyar nyugdíjasok számára, hiszen a megszokottól eltérően jön pénz a házhoz. Mutatjuk, mikor érkezik a nyugdíj!

Feol.hu

A változás minden érintettre kihat, hiszen a szokásos kifizetési dátum október 12-ére esne, amely idén egy szép vasárnapi nap. Ezért technikailag nem lett volna megoldható a banki utalások teljesítése. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíj bankszámlára utalása emiatt két nappal korábban történik meg, így már pénteken, október 10-én jóváírják az összegeket. Ez különösen előnyös lehet azoknak, akik pénzügyeik tervezésekor számítanak a pontos érkezésre. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a postai úton kézbesített járandóságok menetrendje nem változik, vagyis aki eddig a megszokott időben kapta kézhez készpénzben a pénzt, az most is ugyanígy számíthat rá.

A nyugdíj októberben más időpontban érkezik
A nyugdíj októberben más időpontban érkezik
Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A nyugdíj novemberben emelkedik

A kifizetés korábbra hozatala mellett további jó hír, hogy novembertől emelkedni fog a nyugdíjak összege. Ennek hátterében az áll, hogy a 2025 elején meghatározott 3,2 százalékos nyugdíjemelés kiegészül további 1,6 százalékkal, mivel a kormány az év elején alacsonyabb inflációval számolt, mint ami végül kialakult. A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberben közzétett adatai szerint ugyanis a január és augusztus közötti időszakban az általános infláció 4,7 százalék volt, míg a nyugdíjas infláció még ennél is magasabb, 4,8 százalék. Így a novemberben esedékes nyugdíjemelés biztosítja, hogy a járandóságok reálértéke megőrizze stabilitását, és a nyugdíjasok pénzügyi biztonsága hosszabb távon is fenntartható maradjon.

Élelmiszer-utalvánnyal is segítenek

Már kétmillió jogosulthoz jutott el a kormány által biztosított 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány, amely ugyancsak nagy segítséget jelent a nyugdíjasoknak.

 

