Ingyenes pénzügyi tanácsadás

Pénzügyi navigátor

A Magyar Nemzeti Bank irodahálózatának Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája várja a megkereséseket ingyenes pénzügyi tanácsadói szolgáltatásaira. Akár hitelről, biztosításról vagy bármilyen más pénzügyi termékről legyen szó, mielőtt döntést hoz, forduljon hozzájuk bizalommal: segítenek a tudatos választásban. Pénzügyi panaszok vagy jogsérelmek esetén is segítséget nyújtanak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételben, a panaszlevél szakszerű elkészítésében.

A székesfehérvári iroda ügyfélfogadási időben (hétfő és csütörtök 9–15 óra, szerda 11–17 óra) személyesen, valamint telefonon, elektronikus és postai úton is fogadja az érdeklődőket (Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 18., I. emelet 202.; 06-20-402-9669; [email protected]). Személyes megkeresés előtt javasolt időpontot egyeztetni.

Kihelyezett tanácsadás

Kérdése vagy panasza van a bankjával, biztosítójával kapcsolatban? Nem tudja, hogyan kellene megírni egy hatásos levelet? Hónapok óta húzódik az ügyintézés? Szeretne pénzügyi döntései előtt egy pártatlan szakértővel is konzultálni? A Pénzügyi Navigátor tanácsot ad, segít a levelek, kérelmek, beadványok elkészítésében. Személyre szabottan segít eligazodni a pénzügyek világában.

Az MNB Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája kihelyezett ingyenes pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadást tart szeptember 26-án, pénteken 9 és 15 óra között Polgárdiban, a városi könyvtárban (Kossuth Lajos utca 128.); valamint szeptember 30-án, kedden ugyancsak 9 és 15 óra között Enyingen, a Vas Gereben Művelődési Házban (Bocskai István utca 1.).