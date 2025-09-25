szeptember 25., csütörtök

Megújulás 180 millióból

1 órája

Energetikai korszerűsítés kezdődött az általános iskolában

Magyaralmás Község Önkormányzata pályázott egy TOP forrásra. A szándékot siker koronázta, így megkezdődhet az energetikai korszerűsítés az önkormányzathoz tartozó általános iskola épületében. A projekt részeként nem csak a falakat és a födémet szigetelik, a nyílászárókat is cserélik.

Palocsai Jenő

Megkezdődik Magyaralmáson az általános iskola energetikai korszerűsítése. Az ehhez szükséges forrást egy az Európai Unió társfinanszírozásával kiírt pályázat biztosítja.

Az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése napelem-rendszer kiépítését is tartalmazza a födém és falszigetelések mellett
Az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése napelem-rendszer kiépítését is tartalmazza a födém és falszigetelések mellett
Fotó: Illusztráció PJD

Falak, födémek fokozott hőszigeteléssel

– A korszerűsítés kivitelezése több mint 179 millió vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt keretében az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel fogjuk ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra cseréljük. A homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszer lesz. A padlásfödém 25 cm nem járható kőzetgyapot hőszigetelést kap, a lapos tetős rész pedig ugyancsak 25 cm EPS hőszigetelést vízszigeteléssel. A határoló falakban található, korábban nem cserélt összes nyílászáró szerkezet cseréje megtörténik – tudtuk meg Pap Tibortól.

Akadálymentes marad az épület

A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy a projektarányos akadálymentesítés megtörténik, a rehabilitációs szakmérnök későbbi előírásainak megfelelően. Jelenleg az akadálymentesítés ugyan megfelel az előírásoknak, a hőszigetelés miatt azonban az elérési útvonal bővítendő, a belső útvonal kialakítandó, és a hiányzó elemeket is beépítik a munka során.

Napelem is része az energetikai korszerűsítésnek

Nem csak a falakat, a födémet és a nyílászárókat érinti az energetikai korszerűsítés, hanem a tetőt is.

– A tervezett napelemes rendszer 60 kWp-s panelteljesítményű és 50 kVA csatlakozási teljesítményű, mely délnyugati tájolással kerül a magas és a lapos tetőre telepítetten. A projekt során megtörténik a teljes azbeszt tartalmú tetőhéjalást cseréje és a bontásból származó, közel ezer négyzetméter pala semlegesítése is – ismertette az önkormányzat a részleteket, melyből az is kiderül, hogy a fejlesztés részeként egy átfogó világításkorszerűsítés is megtörténik. A régi világítótesteket LED fényforrásra cserélik, a szabványnak nem megfelelő vezetékszakaszok cseréje mellett.

A most induló beruházás várhatóan 2026.04.30-án ér véget.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
