Két napos szünet

1 órája

Ügyfélszolgálat: Teljes leállás után új funkciókkal indul újra

Két napon át teljes mértékben leáll az MVM online rendszere. Az ügyfélszolgálat online rendszerei csak a karbantartási munkálatok alatt szünetelnek augusztus 15–17. között., így az előre fizetős mérők töltése is csak a feltöltőpontokon működik.

Feol.hu

Augusztus 15-én, péntek reggel 8 órától várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez az MVM saját online ügyfélszolgálatán, amely e leállást követően egészen új funkciókkal indul majd újra. Emiatt nem csak az online ügyfélszolgálat szünetel, hanem az MVM Next mobilapp is.

– Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra – olvasható a világgazdaság.hu-n 

Érdemes figyelni arra is, hogy a karbantartás ideje alatt csak a feltöltőpontokon működik majd az előre fizetős mérők töltése.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
