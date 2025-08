Otthon Start Program: több tízezer új vevő mozdulhat meg az ingatlanpiacon (videóval)

A Világgazdaság cikkéből kiderül, hogy szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely a szakértők szerint a vártnál is szélesebb társadalmi réteget szólíthat meg – és részint ezáltal szeptembertől kezdve több tízezerrel nőhet az adásvételek száma hazánkban. A legfeljebb 50 millió forintig igényelhető, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel stabil és kiszámítható megoldást kínál azok számára, akik saját ingatlan vásárlásán gondolkodnak, de eddig tartottak a magas kamatkörnyezet kockázataitól.

Az Otthon Start Programmal új fejezet kezdődik az ingatlankereskedelemben.

Forrás: Shutterstock

Otthon Start program: alacsony kamat, szélesebb társadalmi kör, reálisabb lakáscélok

A konstrukció legnagyobb előnye, hogy nincsen életkori megkötés, és gyermekvállaláshoz sem kötött, szemben például a CSOK Plusz programmal. Az alacsony kamatszint miatt olyan rétegek is esélyt kapnak az otthonteremtésre, akik korábban nem tudtak vagy nem mertek hitelt felvenni.

A hitelfelvételre nyitott lakosság egyharmada még 4–6 százalékos kamat mellett is vállalna lakáshitelt, egy másik réteg viszont kizárólag 0–3 százalék között gondolkodik – ez a két csoport most egyszerre szólítható meg. Emellett az Ingatlan.com adatai szerint júliusban már nőtt a lakáshirdetések száma, ami arra utal, hogy sokan reális esélyt látnak a továbbköltözésre, akár úgy is, hogy eladják meglévő ingatlanukat a program miatt megnövekvő keresletnek köszönhetően.

A program pontos szabályai már megjelentek, de néhány technikai részletre – például az önerő mértékére vagy az ingatlan forgalmi értékének szerepére – érdemes odafigyelni. Fontos tudni azt is, hogy örökölt ingatlan kivásárlására, garázsra és tárolóra nem igényelhető a támogatott hitel.