Három százalékos hitel segíthet sokaknak az otthonteremtésben

Szeptemberben elindulhat a fix három százalékos Otthon Start hitel igénylése, ám érdemes előtte tájékozódni, hogy megfelelünk-e a feltételeknek. A kormányzati honlapon minden alapvető részletet megtalálunk a programról, így azt is, hogy ki jogosult rá. Nem csak részletes leírások segítik az érdeklődőket, hanem videók is.

Az Otthon Start hitel segíthet a lakásvásárlásban

Forrás: FMH-archív

Alacsony törlesztőrészletekre számítanak az Otthon Start hitel esetében

– A program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon Start-korhatár nincs – olvasható a világgazdaság.hu-n.

A bankok már most segítenek

A szaklapon látható, hogy már több pénzintézet is tett közzé fontos információikat a hiteligényléssel kapcsolatban.

Az alapfeltételekre figyelni kell

A kalkulátorok elindításához tudni kell, hogy megfelelünk-e azoknak a feltételeknek, amelyhez a hiteligénylést kötik. Ezek között olyanokat találunk, hogy:

büntetlen előélet

legalább kétéves folyamatos TB jogviszony

magyarországi lakcím,

10 év alatti, legfeljebb 50%-os ingatlantulajdoni hányad

rendszeres, igazolható jövedelem

10 százalék önerő

Vannak olyan feltételek is, hogy az igénylőnek nem lehet 5000 forintnál magasabb köztartozása és negatív besorolása a KHR-ben.

Az ingatlan ára is fontos

A hitel igénylése esetén fontos, hogy a vásárolt ingatlan értéke nem haladhatja meg a 100 millió forintot lakások, illetve a 150 millió forintot házak és tanyák esetében. A másik fontos megkötés, hogy a megvételre kiszemelt ingatlan négyzetméterára nem lehet magasabb, mint 1,5 millió forint.