3 órája
Háromszázalékos hitel segíthet sokaknak az otthonteremtésben
Sokan várják a kezdés időpontját, hogy szeptembertől megteremthessék álmaik otthonát. A fix három százalékos Otthon Start hitel igényléséhez csak pár, ám annál fontosabb feltételnek kell megfelelni. Fejér megye területén számtalan ingatlan megvételére alkalmas lehet a hitel, a legolcsóbbtól a drágábbakig.
Szeptemberben elindul a fix háromszázalékos Otthon Start hitel igénylése, ám érdemes előtte tájékozódni, hogy megfelelünk-e a feltételeknek. A kormányzati honlapon minden alapvető részletet megtalálunk a programról, így azt is, hogy ki jogosult rá. Nem csak részletes leírások segítik az érdeklődőket, hanem videók is.
Alacsony törlesztőrészletekre számítanak az Otthon Start hitel esetében
– A program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon Start-korhatár nincs – olvasható a világgazdaság.hu-n.
A bankok már most segítenek
A szaklapon látható, hogy már több pénzintézet is tett közzé fontos információikat a hiteligényléssel kapcsolatban.
- CIB Bank: CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel
- Erste Bank: Erste Otthon Start Lakáshitel
- Gránit Bank: Otthon Start: Kedvezményes lakáshitel első lakásvásárlóknak
- K&H Bank: K&H Otthon Start Hitel, kalkulátorral
- MBH Bank: MBH Otthon Start Lakáshitel, illetve kalkulátor, segítségkérés
- OTP Bank: OTP Bank Otthon Start lakáshitel
- Raiffeisen Bank: Otthon Start program első lakásvásárlásra
Az alapfeltételekre figyelni kell
A kalkulátorok elindításához tudni kell, hogy megfelelünk-e azoknak a feltételeknek, amelyhez a hiteligénylést kötik. Ezek között olyanokat találunk, hogy:
- büntetlen előélet
- legalább kétéves folyamatos TB jogviszony
- magyarországi lakcím,
- legfeljebb 50 százalékos tulajdonjog más ingatlanban - 10 évre visszamenőleg egyidejűleg egy ingatlanban fogják vizsgálni, azaz nem kizáró ok, ha időközben több ingatlanban is volt tulajdonjog egymás után
- rendszeres, igazolható jövedelem
- 10 százalék önerő
Vannak olyan feltételek is, hogy az igénylőnek nem lehet 5000 forintnál magasabb köztartozása és negatív besorolása a KHR-ben.
Az ingatlan ára is fontos
A hitel igénylése esetén fontos, hogy a vásárolt ingatlan értéke nem haladhatja meg a 100 millió forintot lakások, illetve a 150 millió forintot házak és tanyák esetében. A másik fontos megkötés, hogy a megvételre kiszemelt ingatlan négyzetméterára nem lehet magasabb, mint 1,5 millió forint.
Fejér megye eladó házai között nagy a választék
Az Otthon Centrum tájékoztatása szerint Fejér vármegyében az átlagos négyzetméterár 603 500 forint.
Az eladó, hiteligényléssel is megvásárolható lakások, házak tanyák árában óriási a szórás. Az Otthon Centrum oldalán találhatunk közel 800 olyan ingatlant, ami vevőre vár. Mezőkomáromban, Kislángon vagy Pátkán akár már 12 millió forintért is megszerezhető egy családi ház. A megye legkisebb településén, Bakonykútiban 100 millió forint feletti árak is vannak. Pákozdon, vagy Székesfehérváron, az Öreghegyen 148 millió forintos házat is nézhetünk. Feljebb menni nem lehet, pedig az OC legdrágább ingatlana egy bakonycsernyei 5 szobás ingatlan, ami 855 millió forintba kerül, de arra már nem igényelhető ez a hitel.
A lakásárak esetében 100 millió a korlát
A legolcsóbb lakásokat Dunaújvárosban vehetjük meg, akár már 18 millió forintért a Technikum városrészben, de a lakás állapotától függően akár 25 millió is lehet egy-egy ilyen ingatlan, éppúgy mint a Béke városrészben vagy akár Sárbogárdon. A bodajki emeletes házak lakásai is keresettek, áruk megközelíti a 30 millió forintot. A legolcsóbb székesfehérvári lakás 34 millió forint, de a legtöbb, inkább 60-70 millió.
Mivel a lakásvásárlásnak, a házvásárlással ellentétben 100 millió a felső határa, több fehérvári és gárdonyi lakás kiesik a 3 százalékos fix hitellel vásárolhatók széles köréből, ugyanakkor a Prohászka Ottokár úton még meg lehet szerezni egy 88 millió forintos otthont.
A támogatások kombinálhatók
Fontos, hogy azok sem maradnak ki a 3 százalékos fix hitel nyújtotta lehetőségekből, akik már benne vannak más állami programokban, ugyanis a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel is kombinálható a 3 százalékos fix hitellel.