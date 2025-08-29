Háromszázalékos hitel segíthet sokaknak az otthonteremtésben

Szeptemberben elindul a fix háromszázalékos Otthon Start hitel igénylése, ám érdemes előtte tájékozódni, hogy megfelelünk-e a feltételeknek. A kormányzati honlapon minden alapvető részletet megtalálunk a programról, így azt is, hogy ki jogosult rá. Nem csak részletes leírások segítik az érdeklődőket, hanem videók is.

Az Otthon Start hitel segíthet a lakásvásárlásban

Alacsony törlesztőrészletekre számítanak az Otthon Start hitel esetében

– A program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon Start-korhatár nincs – olvasható a világgazdaság.hu-n.

A bankok már most segítenek

A szaklapon látható, hogy már több pénzintézet is tett közzé fontos információikat a hiteligényléssel kapcsolatban.

Az alapfeltételekre figyelni kell

A kalkulátorok elindításához tudni kell, hogy megfelelünk-e azoknak a feltételeknek, amelyhez a hiteligénylést kötik. Ezek között olyanokat találunk, hogy:

büntetlen előélet

legalább kétéves folyamatos TB jogviszony

magyarországi lakcím,

legfeljebb 50 százalékos tulajdonjog más ingatlanban - 10 évre visszamenőleg egyidejűleg egy ingatlanban fogják vizsgálni, azaz nem kizáró ok, ha időközben több ingatlanban is volt tulajdonjog egymás után

rendszeres, igazolható jövedelem

10 százalék önerő

Vannak olyan feltételek is, hogy az igénylőnek nem lehet 5000 forintnál magasabb köztartozása és negatív besorolása a KHR-ben.