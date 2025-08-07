augusztus 7., csütörtök

Pénz tűnt el az OTP-s számládról? Most kiderült, mi történt!

Címkék#probléma#számla#OTP Bank#rendszer

Az OTP Bank csütörtök délelőtt hivatalos tájékoztatásban közölte, hogy technikai probléma miatt egyes ügyfelek bankszámláján duplikált terhelések történhettek. Cikkünkből kiderül, mi okozhatta a hibát az OTP Bank rendszerében.

Feol.hu

Az OTP Bank szerint a hibát egy külső szolgáltató rendszerében fellépő zavar okozta, amelynek következtében bizonyos korábbi bankkártyás vásárlások összege kétszer került levonásra az érintett számlákról. 

OTP Bank
Probléma az OTP Banknál: duplán vonták le a vásárlások összegét – a bank reagált
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Dupla levonások az OTP Banknál: már dolgoznak a megoldáson

Az OTP Bank megerősítette: nem rendszerszintű, de mégis szélesebb ügyfélkört érintő hibáról van szó. Az érintetteknél az a probléma jelentkezhetett, hogy egy korábban már kifizetett összeg újra megjelent levonásként a számlájukon – tehát például egy boltban vagy online elköltött összeg duplán lett terhelve.

A bank közleménye szerint:

Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.

 

