Pénz tűnt el az OTP-s számládról? Most kiderült, mi történt!

Az OTP Bank szerint a hibát egy külső szolgáltató rendszerében fellépő zavar okozta, amelynek következtében bizonyos korábbi bankkártyás vásárlások összege kétszer került levonásra az érintett számlákról.

Probléma az OTP Banknál: duplán vonták le a vásárlások összegét – a bank reagált

Dupla levonások az OTP Banknál: már dolgoznak a megoldáson

Az OTP Bank megerősítette: nem rendszerszintű, de mégis szélesebb ügyfélkört érintő hibáról van szó. Az érintetteknél az a probléma jelentkezhetett, hogy egy korábban már kifizetett összeg újra megjelent levonásként a számlájukon – tehát például egy boltban vagy online elköltött összeg duplán lett terhelve.

A bank közleménye szerint: