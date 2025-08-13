augusztus 13., szerda

A minimálbér csak a kezdet, így lehet 250 ezer forint felett a nettó!

A kormány többéves bérmegállapodása alapján 2026-ban bruttó 328 600 forintra nőhet a minimálbér. Ez a jelenlegi adószabályok mellett nettóban mintegy 218 ezer forintot jelent. A tényleges összeg azonban kedvezményekkel ennél jóval magasabb is lehet.

Feol.hu
A minimálbér csak a kezdet, így lehet 250 ezer forint felett a nettó!

Fotó: Fotó: Shutterstock

Jövőre bruttó 328 600 forint lehet a minimálbér Magyarországon, ez derül ki a kormány és a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma közötti többéves megállapodásból. Ez az idei minimálbérhez (290 800 Ft) képest 13%-os emelést jelent. A 2027-es célérték ennél is magasabb: bruttó 374 600 forint. Számoljunk, mennyi lenne a nettó! 

Mennyi lesz a nettó? Fotó: Fotó: Shutterstock

A 2026-os minimálbérből az aktuálisan hatályos, 15%-os személyi jövedelemadóval és 18,5%-os társadalombiztosítási járulékkal számolva a nettó bér körülbelül 218 000 forint lehet egy egyedülálló, kedvezmény nélküli munkavállaló esetén. Írta társlapunk a világgazdaság! 

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez még csak egy tervezett érték, a végleges számokat év végén kihirdetendő kormányrendelet fogja megerősíteni.

 A garantált bérminimum jövő évi összege szintén csak a hivatalos rendelet után lesz ismert.

A tényleges nettó jövedelem azonban több tényező miatt is magasabb lehet, például:

  • a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentessége,
  • a többgyermekes családokat megillető adókedvezmények,
  • valamint az anyák számára elérhető adómentességek, amelyek körét 2026-tól tovább bővítené a kormány.

Ezek a kedvezmények akár több tízezer forinttal is növelhetik a kézhez kapott összeget – egyes esetekben a minimálbér nettója megközelítheti a bruttó érték 80–90%-át is. A garantált bérminimum (jelenleg 348 800 forint bruttó) jövő évi összegéről szintén csak később, külön rendeletben döntenek. A végleges számításokat majd az akkor érvényben lévő adó- és járulékszabályok alapján lehet elvégezni.

 

