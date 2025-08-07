Ingyenes padlásszigetelés: Ezt igényelhetik a városlakók

Ingyenes padlásfödém szigetelésre nyílik most lehetőség Bodajkon.

Harmadával csökkenhet a számla összege

– A Get Eco Energy cég a kivitelező Bodajkon. A padlásfödém szigetelésével akár 20-30% éves fűtési költségmegtakarítást is el lehet érni, így akár egyhavi fűtésszámla megtakarítását eredményezheti évente ez a lehetőség. Csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal minimalizálja a károsanyag- kibocsátást hozzájárulva a globális klímavédelmi célokhoz – olvasható Wurczinger Lóránt közösségi oldalán.

Ingyenes, csak jelentkezni kell

A polgármester közleményéből az is kiderül, hogy a beruházással 25 cm vastagságú, modern üveggyapot kerül elhelyezésre az energiahatékonyság növelése érdekében. Hogy a szigetelés elkészüljön, nem kell mást tenni, mint személyesen jelentkezni személyesen a polgármesteri hivatalban, ahol egy adatlapot kell kitölteni.

Csak három feltételt szab a kivitelező