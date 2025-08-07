augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Energiahatékonyság javítása

2 órája

Ingyenes padlásszigetelés: Ezt igényelhetik a városlakók

Címkék#közlemény#üveggyapot#padlásfödém

Jelentős költségmegtakarítást érhetnek el azok, akik jelentkeznek az önkormányzat felhívására, mely szerint ingyenes padlásszigetelés igényelhető. A kivitelező cég 25 cm vastag modern üveggyapottal fedi azokat a födémeket, amik még nincsenek szigetelve.

Feol.hu
Ingyenes padlásszigetelés: Ezt igényelhetik a városlakók

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ingyenes padlásfödém szigetelésre nyílik most lehetőség Bodajkon.

Harmadával csökkenhet a számla összege

– A Get Eco Energy cég a kivitelező Bodajkon. A padlásfödém szigetelésével akár 20-30% éves fűtési költségmegtakarítást is el lehet érni, így akár egyhavi fűtésszámla megtakarítását eredményezheti évente ez a lehetőség. Csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal minimalizálja a károsanyag- kibocsátást hozzájárulva a globális klímavédelmi célokhoz – olvasható Wurczinger Lóránt közösségi oldalán.

Ingyenes, csak jelentkezni kell

A polgármester közleményéből az is kiderül, hogy a beruházással 25 cm vastagságú, modern üveggyapot kerül elhelyezésre az energiahatékonyság növelése érdekében. Hogy a szigetelés elkészüljön, nem kell mást tenni, mint személyesen jelentkezni személyesen a polgármesteri hivatalban, ahol egy adatlapot kell kitölteni.

Csak három feltételt szab a kivitelező

  • A padlás még nem rendelkezik hőszigeteléssel
  • Járható és üres padlásfödém
  • A tulajdonosok írásos beleegyezést adnak, és a tulajdonosok személyét tulajdoni lappal kell igazolni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu