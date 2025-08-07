2 órája
Ingyenes padlásszigetelés: Ezt igényelhetik a városlakók
Jelentős költségmegtakarítást érhetnek el azok, akik jelentkeznek az önkormányzat felhívására, mely szerint ingyenes padlásszigetelés igényelhető. A kivitelező cég 25 cm vastag modern üveggyapottal fedi azokat a födémeket, amik még nincsenek szigetelve.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Ingyenes padlásfödém szigetelésre nyílik most lehetőség Bodajkon.
Harmadával csökkenhet a számla összege
– A Get Eco Energy cég a kivitelező Bodajkon. A padlásfödém szigetelésével akár 20-30% éves fűtési költségmegtakarítást is el lehet érni, így akár egyhavi fűtésszámla megtakarítását eredményezheti évente ez a lehetőség. Csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal minimalizálja a károsanyag- kibocsátást hozzájárulva a globális klímavédelmi célokhoz – olvasható Wurczinger Lóránt közösségi oldalán.
Ingyenes, csak jelentkezni kell
A polgármester közleményéből az is kiderül, hogy a beruházással 25 cm vastagságú, modern üveggyapot kerül elhelyezésre az energiahatékonyság növelése érdekében. Hogy a szigetelés elkészüljön, nem kell mást tenni, mint személyesen jelentkezni személyesen a polgármesteri hivatalban, ahol egy adatlapot kell kitölteni.
Csak három feltételt szab a kivitelező
- A padlás még nem rendelkezik hőszigeteléssel
- Járható és üres padlásfödém
- A tulajdonosok írásos beleegyezést adnak, és a tulajdonosok személyét tulajdoni lappal kell igazolni