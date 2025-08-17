Horgászparadicsomot árulnak Székesfehérváron (képgalériával)

A 32 ezer négyzetméteres terület a városközponttól mindössze tíz kilométerre, az M7-es autópályától pedig alig 4,5 kilométerre található, közvetlenül a 62-es főút mellett. Könnyű megközelíthetősége mellett sok férőhelyes parkoló is várja a látogatókat – nem véletlen, hogy az eladó ingatlan eddig is népszerű célpont volt a horgászat szerelmesei számára.

Eladó ingatlan Székesfehérváron

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan tökéletes horgászok számára

A birtok központi eleme két összenyitott halastó, amelyek együtt több mint 18 ezer négyzetméteres vízfelületet biztosítanak. A parton 34 filagória, kiépített horgászállások, valamint egy hangulatos sziget nagy pavilonnal teszik teljessé az élményt.

A vendégek kényelmét hét klimatizált, kétágyas faház, valamint egy 45 négyzetméteres konyha-büfé szolgálja, fedett terasszal, sütögetővel és kerti bútorokkal. A működtetést egy kétszintes halőrház és iroda segíti, a teljes terület pedig kamerarendszerrel védett.