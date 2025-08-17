27 perce
Horgászparadicsomot árulnak Székesfehérváron (képgalériával)
Egy valódi különlegesség került fel az ingatlanpiacra Székesfehérvár-Börgöndön: több mint háromhektáros horgász- és élményközpontot kínálnak eladásra, 170 millió forintos irányáron.
A 32 ezer négyzetméteres terület a városközponttól mindössze tíz kilométerre, az M7-es autópályától pedig alig 4,5 kilométerre található, közvetlenül a 62-es főút mellett. Könnyű megközelíthetősége mellett sok férőhelyes parkoló is várja a látogatókat – nem véletlen, hogy az eladó ingatlan eddig is népszerű célpont volt a horgászat szerelmesei számára.
Az eladó ingatlan tökéletes horgászok számára
A birtok központi eleme két összenyitott halastó, amelyek együtt több mint 18 ezer négyzetméteres vízfelületet biztosítanak. A parton 34 filagória, kiépített horgászállások, valamint egy hangulatos sziget nagy pavilonnal teszik teljessé az élményt.
A vendégek kényelmét hét klimatizált, kétágyas faház, valamint egy 45 négyzetméteres konyha-büfé szolgálja, fedett terasszal, sütögetővel és kerti bútorokkal. A működtetést egy kétszintes halőrház és iroda segíti, a teljes terület pedig kamerarendszerrel védett.
Eladó szabadidős központ befektetőknekFotók: Ingatlanbazár
Több, mint horgászat
A horgászparadicsom mellett egy 200 négyzetméteres állattartó épület és kiszolgáló létesítmények is megtalálhatók, amelyek korábban állatsimogatóként működtek. Bár ez jelenleg nem üzemel, a terület alkalmas lehet akár lovardának vagy tematikus parasztudvarnak is.
Emellett egy 168 négyzetméteres, klimatizált raktárépület is tartozik az ingatlanhoz.
Befektetőknek ideális
A horgász- és élményközpont jelenleg is aktívan üzemel, környezete folyamatosan karban tartott. Az elmúlt években számos értéknövelő fejlesztés valósult meg, így akár azonnal folytatható a vállalkozás.
Az eladási irányár 170 millió forint, az állatsimogató külön is megvásárolható 40 millió forintért, de a két ingatlan együttes megvételére kedvezményt kínálnak.
További képek és információ az ingatlanbazar.hu oldalán érhető el.
