Eladó ingatlan

1 órája

Horgászparadicsomot árulnak Székesfehérváron (képgalériával)

Címkék#horgász élményközpont#eladó ingatlan#horgászparadicsom

Egy valódi különlegesség került fel az ingatlanpiacra Székesfehérvár-Börgöndön: több mint háromhektáros horgász- és élményközpontot kínálnak eladásra, 170 millió forintos irányáron.

Feol.hu

A 32 ezer négyzetméteres terület a városközponttól mindössze tíz kilométerre, az M7-es autópályától pedig alig 4,5 kilométerre található, közvetlenül a 62-es főút mellett. Könnyű megközelíthetősége mellett sok férőhelyes parkoló is várja a látogatókat – nem véletlen, hogy az eladó ingatlan eddig is népszerű célpont volt a horgászat szerelmesei számára.

eladó ingatlan
Eladó ingatlan Székesfehérváron
Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan tökéletes horgászok számára

A birtok központi eleme két összenyitott halastó, amelyek együtt több mint 18 ezer négyzetméteres vízfelületet biztosítanak. A parton 34 filagória, kiépített horgászállások, valamint egy hangulatos sziget nagy pavilonnal teszik teljessé az élményt.

A vendégek kényelmét hét klimatizált, kétágyas faház, valamint egy 45 négyzetméteres konyha-büfé szolgálja, fedett terasszal, sütögetővel és kerti bútorokkal. A működtetést egy kétszintes halőrház és iroda segíti, a teljes terület pedig kamerarendszerrel védett.

Eladó szabadidős központ befektetőknek

Fotók: Ingatlanbazár

Több, mint horgászat

A horgászparadicsom mellett egy 200 négyzetméteres állattartó épület és kiszolgáló létesítmények is megtalálhatók, amelyek korábban állatsimogatóként működtek. Bár ez jelenleg nem üzemel, a terület alkalmas lehet akár lovardának vagy tematikus parasztudvarnak is.

Emellett egy 168 négyzetméteres, klimatizált raktárépület is tartozik az ingatlanhoz.

Befektetőknek ideális

A horgász- és élményközpont jelenleg is aktívan üzemel, környezete folyamatosan karban tartott. Az elmúlt években számos értéknövelő fejlesztés valósult meg, így akár azonnal folytatható a vállalkozás.

Az eladási irányár 170 millió forint, az állatsimogató külön is megvásárolható 40 millió forintért, de a két ingatlan együttes megvételére kedvezményt kínálnak.

További képek és információ az ingatlanbazar.hu oldalán érhető el.

 

