Drón bevetésével mentik az éles pengéktől a vadat

A Országos Magyar Vadászati Védegylet égisze alatt és az Országos Magyar Vadászkamara támogatásával 2024 novemberében alakult meg a Drón Szakbizottság, amely ezen eszközök hazai vadgazdálkodásba való bevezetését tűzte ki céljául.

Állatorvostudományi Egyetem Dóra Major Tangazdaságának területén szervezett gidamentésen is drón segítette a megtalálást Forrás: Országos Magyar Vadászati Védegylet

Az őzgidák parancsa: Meg ne mozdulj!

– A drónok számos területen segíthetik az ágazatunkat – az egyik ilyen az őzgidák és a fészekaljak mentése a kaszálások előtt. Ennek voltaképp egy pilot projekt valósult meg ebben az évben, és az eredmények biztatóak. Tapasztalataink szerint két-két és fél hetes korukig az őzgidák semmilyen vadriasztó eszköz elől sem kelnek föl. Az, hogy a mezőgazdasági gépek ne pusztítsák el őket, elsősorban kiszorító kaszálással, a megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező vadriasztólánc alkalmazásával és immár a hőkamerás drónok használatával érhető el.

Az idén tavasszal meghirdetett akcióhoz, a részletek itt, minden vármegyei vadászati érdekképviseleti szervezet önként csatlakozott. A földhasználókkal egyeztetve folyó mentés során az őzgidák adatait is rögzítették, és meg is jelölték az állatokat, hogy később nyomon lehessen követni a sorsukat – olvasható a Védegylet közleményében, melyből az is kiderül, hogy a programnak köszönhetően eddig 278 őzgida és 26 fészekalj menekült meg.

Pályázatból is beszerezhető a hőkamerás drón

– Valójában már évek óta használják a drónokat őzgida mentésre, de úgy igazán most karolta fel ezt az ügyet a Vadászkamara és a Védegylet. Egy kicsit későn indult a projekt ahhoz, hogy az idei évben országosan teljesen maradéktalanul tudjon működni, de azt gondolom, hogy jövőre ez már sokkal olajozottabban fog menni, illetve a Vadászkamarának van olyan pályázata, hogy a vadászatra jogosultak igényelhetnek forrást drón vásárlására. Ez a technika nagyon sokat tud segíteni a vadászoknak, ám nyilván olyan felszereltségű drón kell, ami erre képes, ennek megfelelően hőkamerásnak kell lennie, mert sokkal könnyebb észrevenni a vadat a magas fűben vagy lucernában.

A kasza nem válogat

A jelentősége abból áll ennek a projektnek, hogy őzből, és fácánból, mezei nyúlfiókából, vagyis a kaszálókra és a lucernákba befészkelő vadfajaink kaszálás miatti szaporulatvesztesége legalább annyi, ha nem több mint amennyit mi vadászok elejtünk egy évben. Vagyis ha darabra vesszük, hogy a kaszáló, valamint a bálázó gépek mennyi őzgidát, őzsutát, nyulat, fácánt, csibét, tojást, vagy akár foglyot, illetve védett madarat semmisítenek meg, az legalább, ha nem több, mint egy teljes évi teríték. Ezért is van olyan hatalmas jelentősége, ha ezeket a számokat csökkenteni tudjuk – mondta el egy Mór környéki vadász.