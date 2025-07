Még a legolcsóbb Fejér megyei okosotthon árától is leesett az állunk

Az okosotthon egy olyan lakóingatlan, amely különböző digitális rendszerek – például világítás, fűtés, árnyékolás, biztonságtechnika – központi vagy távoli vezérlését teszi lehetővé. A rendszer képes érzékelni a külső és belső környezet változásait, majd ezekre automatizált módon reagál. Az okosotthon nemcsak kényelmes, hanem energiatakarékos is: egy jól optimalizált rendszer akár 20–30%-kal is csökkentheti a háztartás energiafogyasztását. Az okosotthonok Fejérben különösen népszerűek. Egyre több kivitelező kínál már alapból okosmegoldásokkal felszerelt házakat. Ugyanakkor találhatók prémium kategóriás okosotthonok is, amelyek a legmagasabb technológiai színvonalat képviselik – ezek árfekvése is a luxuskategóriát súrolja.

Okosotthonok Fejérben: utánanéztünk milyen árban mozognak, meglepődtünk

Forrás: Facebook

Okosotthonok Fejérben, íme a legdrágább – Harmatosvölgy csúcstechnológiája

Az okosotthonok Fejérben legdrágább kategóriájának győztese a mi találataink alapján, a székesfehérvári Harmatosvölgy városrész egyik prémium lakóingatlanát. Ez a Loxone rendszeren alapuló, teljes körűen automatizált családi ház a piacon ritkaságszámba megy. Az ingatlan egy csendes, zsákutcás környezetben helyezkedik el, exkluzív szomszédsággal és rendkívül magas műszaki tartalommal.

A 2020-ban épült, prémium kategóriás székesfehérvári okosotthon minden részletében a modern technológia és a kényelem ötvözete. Letisztult, világos belső terei nagy üvegfelületeken és bevilágítókon keresztül árasztják a természetes fényt, míg az amerikai konyhás nappali, a négy hálószoba és a 154 m²-es lakótér tágas, praktikus elrendezést biztosít.