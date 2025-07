Búza- és árpaaratás zajlik, miközben néha eső segíti a kapásokat

Kombájnok húzzák maguk mögött a vágóasztalt és mennek földről földre, kígyózó sorokba kényszerítve a türelmetlen autósokat. A hosszú szerelvényeket nehéz megelőzni, függetlenül attól, hogy nagyon lassúak, ám azért érdemes türelmesnek lenni velük, mert kifejezetten nekünk, a mi örömünk érdekében haladnak és dolgoznak a gépek, vagyis hogy legyen elegendő alapanyag a kenyérhez éppúgy, mint a takarmányozáshoz vagy a sörhöz. Most a búza és az árpa földeket vágják, és közben aggódva figyelik a kapásokkal bevetett tábláikat. A megye mindkét felét megkérdeztük, a körkép készítése során, hogy milyen nehézségekbe ütköztek a gazdák, illetve hogy milyen üzemi termésátlagok jöttek ki eddig?

A búza és az árpa aratása jelenleg is zajlik. Már közel a cél, 80 százalékot már betakarítottak

Fotó: PJD

A búza és az árpa helyzete délen

– Megközelítőleg 80 százalékos szinten vagyunk az aratással, még van körülbelül 500 hektár búzánk vissza, de azon kívül mindent levágtunk már. Volt őszi és tavaszi árpa, és bérbe arattunk borsót is. A termésátlagokról azt tudom mondani, hogy az őszi árpa esetében 8.5 tonna az üzemi átlagunk, a tavaszi árpa 7.5-et hozott, ami egész jó eredmény. Az őszi búzából körülbelül 7.5 tonna lesz az átlagunk, ami lehetne jobb is. Sajnos a májusi hideg után megkapta a búza ezt a hősokkot, és így megrekedt, nem lettek teljesen kiteltek a szemek. A mennyiség mellett a minőség is fontos, összegészében elmondható, hogy egy jó erős közepes – mondta Puskás Zoltán a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport munkatársa, aki az esőkkel kapcsolatban így fogalmazott:

– A múlt héten végig állt az aratás az eső miatt, de nem bánjuk, mert ez a csapadék sokkal többet használt a kapás növényeknek, mint amennyit ártott az aratásnak, vagyis a lehulló eső nem befolyásolta a gabona minőségét, szárítani nem kellett semmit, mindent 12 százalék alatti víztartalommal takaríthattunk be. Legfeljebb azokkal a tételekkel volt utómunka, amiket tisztítás céljából szárítottunk, hogy aztán tornyokban tárolhassuk. Nem szabad szaporítani az egyébként is magas költségeket – mondta Puskás Zoltán, akitől megkérdeztük azt is, milyen a kapások helyzete a megye déli részén?